A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja, a Miskolci Szakképzési Centrum és a Bosch miskolci kéziszerszámgyára közösen szervezte meg idén az országos Profi-t-abilitiy logisztikai bajnokság regionális döntőjét, amelyen tíz Borsod-Abaúj-Zemplén megyei középiskola hatvan diákja mérte össze tudását csütörtökön a Robert Bosch Power Tool Kft. központjában.

Gyakorlati tapasztalatot szereznek

Fükő László, a Robert Bosch Power Tool Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: „ez a verseny valódi munkahelyi körülmények közé helyezi a résztvevőket: a feladatok megoldásánál számít az egyéni teljesítmény, de csak akkor lesz jó az eredmény, ha közösségként, csapatban dolgoznak. A Bosch miskolci kéziszerszámgyárában fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok már a képzésük során minél több gyakorlati tapasztalatot szerezzenek, ami elengedhetetlen a versenyképes tudáshoz. Ezért aktívak vagyunk a miskolci szakképzésben és a duális képzésben, ezért dolgozunk szoros együttműködésben a Miskolci Egyetemmel, és ezért adtunk helyszínt ennek a versenynek is” – hangsúlyozta.

A logisztikai készséget mérték össze

Az egymillió forintos összdíjazású országos verseny lehetőséget biztosít a diákoknak a többi között arra, hogy valósághű feladatokat megoldva bizonyítsák tudásukat és képességeiket logisztikai vállalatok előtt. Nemcsak logisztikai készségeiket mérték azonban össze, hanem pénzügyi, gazdasági ismereteiket és stratégiai gondolkodásukat is. A versenyen a jövő tehetségei kötetlen formában ismerkedhetnek meg különböző iparágakkal és betekintést nyerhetnek hazai nagyvállalatok mindennapi működésébe. A verseny ugyanis a tehetséggondozáson kívül megszólítja a munkáltatókat is, amelyek egy nem mindennapi környezetben építhetnek kapcsolatot a jövő munkavállalóival. A bajnokság emellett a szakképző intézetek és a vállalati szféra közötti kapcsolatok erősítését is szolgálja. A miskolci regionális verseny első helyezettje Hindulák Huba, a Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum tanulója lett. Vele együtt nyolc diák jutott az országos döntőbe.

Fontos a hatékonyság

A logisztika kiemelkedő fontossággal bír a modern társadalmak és gazdaságok számára, mivel a termékek és szolgáltatások hatékony és megfelelő időben való mozgatását és szállítását biztosítja. A logisztika lehetővé teszi a szállítási, raktározási és készletezési költségek optimalizálását. Az optimális útvonaltervezés, raktárkezelés és készletszintek minimalizálják a felesleges költségeket és javítják a vállalatok nyereségességét. A folyamatok automatizálása és optimalizálása segít növelni a munka hatékonyságát. Ez rövidítheti a szállítási időket, minimalizálhatja a munkaterhelést és javíthatja a munkavállalók teljesítményét. Azok a vállalatok, amelyek hatékony logisztikai rendszereket működtetnek, képesek versenyelőnyt szerezni a piacukon.