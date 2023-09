A diórtermésről megkérdeztük a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács véleményét is, ők mire számítanak idén. Segítségünkre Kocsis Márton szakmai referens volt.

Tájékoztatása szerint, a tavalyi aszályos évet követően a 2023-ban a közepesnél jobb diótermés várható, amely mennyiségben is, sokkal inkább azonban minőségben jelent majd előrelépést. Somogyban már a héten megkezdődött a betakarítás, és az első tapasztalatok szerint mind a gyümölcsméret, mind a beltartalom (kitelt gerezdek), színeződés (szép világosbarna) jónak mondható.

Kártevők és időjárás

A tavaszi fagyok idén nem okoztak károkat, a tavalyi 250 mm helyett idén 615 mm csapadék pedig jótékonyan érezteti hatását, viszont a sok eső egyben növényvédelmi problémákat is okozott – mondta.

A dióburok-fúrólégy nagyüzemi körülmények között nem okozott gondot, de a baktériumos fertőzésekkel meg kellett küzdeni, amiben az egyre szűkülő szerválaszték sem segítette a termelők munkáját.

Vármegyénkénti eltérés

Vas megyében sem voltak tavaszi fagyok, és bőséges virágzást követően jó volt a kötődés is. A csapadékos tavasz és nyár miatt szépen ki tudtak telni a szemek a csonthéj kialakulásáig, ezért egyrészt nagyon sok dió van a fákon, és ezek is nagy méretűek. A jövő hét vége felé kezdődik a betakarítás, és itt nagyüzemi körülmények között egészen biztos, hogy kiváló termés várható, mert itt szervezett növényvédelemmel úrrá tudtak lenni a bakteriális fertőzéseken, legfeljebb 5-8%-os veszteség várható. A sok csapadék miatt azonban a szórványdiósokban a Xanthomonas és a dióburok-fúrólégy már most befeketítette a diót - a szórványdiósok aránya Vas megyében megközelíti az 50%-ot.

Fotó: Kállai Márton

Szabolcsban a tavaszi fagyok a mélyebben fekvő területeken is csak a fák alját érték el, nagyobb károkról nem érkezett jelentés, és ebben a régióban a dióburok-fúrólégy az árutermelő ültetvényeken nem okozott jelentős problémát. A bakteriális betegségek a sok csapadék miatt itt is jelen voltak, de fegyelmezett növényvédelemmel kivédhetőnek bizonyultak. Itt is jövő héten kezdődik majd a betakarítás. A gyümölcsméret kedvezően alakul, különösen a tavalyi apróbb termést követően, ilyen szempontból kétségtelenül optimális volt az időjárás.

Idén elkerülte a fagy

Közepesnek ígérkezik vármegyénkben az idei diótermés, sem jég, sem fagy nem tizedelte az ültetvényeket. A tavalyihoz képest kevesebb a diót károsító légy is. De a háziasszonyok még nem örülhetnek, mert a sütemények alapjául szolgáló dióbél árát még korai kalkulálni, tájékoztatta lapunkat a gönci Molnár Zoltán kertészmérnök, növényorvos.

A Göncön 10 hektáron diót termelő Molnár Zoltán kertészmérnök szerint közepesnek tűnik az idei termés vagy az alatti, de ez fajtánként és termőterületenként eltérő lehet. Ő alsószentiványi 117-es, tiszacsécsei 83-as, milotai bőtermő fajtákkal foglalkozik, melyeknek, elmondása szerint, eltérő ökológiai igénye van, és minden fajta eltérő színű, alakú, ízű termést hoz, és eltérő a betegségre való fogékonyságuk is, mondta a szakember.

Fotó: Kállai Márton

Majd hozzátette, az ő termőkörzetükben az idei időjárás a tiszacsécsei és a milotai fajtáknak kedvezett. A sok csapadék miatt pedig a gombás és bakteriális betegségek is a felütötték fejüket, ezért fokozott növényvédelmet igényelt a dió, mondta Molnár Zoltán. És idén a a dióburokfúrólégynek sem volt nagy rajzása – tette hozzá.

A szakember szerint a dióbél árára még korai lenne következtetni, melyet számos tényező, többek között a geopolitikai folyamatok is befolyásolhatják és attól is függ, hogy milyen lesz a termés. Ha az időjárás engedi két hét múlva elkezdhetik a dió betakarítását, mondta Molnár Zoltán.