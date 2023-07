Új munkatárs érkezett

- A kollégánk, aki egyébként a gombavizsgálatot végzi betegszabadságon van, mert műtétje volt, amit nem lehetett elhalasztani. Találtunk egy ideiglenes gombavizsgálót, aki heti három napot tudott elvállalni. Viszont bízunk benne, hogy munkatársunk már júliusban visszatér, és akkor újra helyreállhat az eredeti rend – tájékoztatott dr. Wiandt András, a Miskolci Piac Zrt. ügyvezetője. - Egyébként a gombavizsgálatra nagy igény mutatkozik különösen szezonban, mert a vármegyében alig van máshol gombavizsgáló, így a környező települések lakosai is idehozzák bevizsgáltatni az erdőben gyűjtött gombát. Mi már régóta kerestünk gomba-szakellenőrt, hogy legyen váltás, de nehéz olyan képzett, rutinos szakembert találni, aki ezt hivatásszerűen és nem csak hobbiból végzi.

A nagy mumus: a gyilkos galóca

Fotó: Bukhta Yurii / Forrás: Shutterstock

Ezért hosszú távon szeretnénk megtartani az új gombavizsgálónkat is, akit eredeti munkája mellett részmunkaidőben tudunk foglalkoztatni, mert lényeges, hogy több lábon álljunk. Ez fontos pozíció, hiszen elég gyakran előfordul, hogy mérgező gombát találnak valakinél. Hozzánk nyitvatartási időben bejelentkezés nélkül lehet jönni. A három nyitvatartási napot úgy igyekeztünk kiválasztani, hogy az egész hetet lefedje. A Búza téri piac udvari részén helyezkedik el a gombavizsgáló, ki van táblázva, úgyhogy könnyű megtalálni. A szolgáltatás pedig térítésmentes.

Generációs tudás alapján

Minden évben számos gomba-szakellenőrt képeznek, de közülük kevesen élnek meg ebből.

- Bár Európában hazánkban működik a leghatékonyabb gombavizsgálati rendszer, mégis kevés gombavizsgáló működik az egész országban. Törvény írja elő, hogy, ahol begyűjtött gombákat árusítanak, ott kötelező gombavizsgálót működtetni, de ez csak a piacokat érinti – mondta Szűcs Béla gomba-szakellenőr, a Miskolci Gombász Egyesület vezetőségi tagja és kapcsolattartója. - Különösen a kisebb településeken fordul elő, hogyha az emberek nem tudnak bemenni olyan nagyobb városokba, ahol működik gombavizsgáló, akkor a generációs, átöröklődő tudás alapján szedik a gombát bevizsgálás nélkül. A sajószentpéteri gombavizsgálónak nagyon örülünk. Egyesületünk három tagja végzi ott a szolgáltatást. Nyilvántartásba vagyunk véve, hogy megfelelő szakképesítéssel rendelkezünk. Viszont legtöbb tagunknak van más munkája, a gombászkodás csak a hobbi és a természet szeretetéből táplálkozik. Így ők nem szeretnének hivatásszerűen gombavizsgálóként dolgozni. Ugyanakkor a hétköznapi, családi fogyasztásra gyűjtő emberek általában délelőtt mennek gombát szedni és este szeretnék bevizsgáltatni, ezért rendszerint nem a piacon, hanem nálunk kötnek ki. Mi előzetes időpontegyeztetés után, szintén ingyen végzünk gombavizsgálatot. Nagy ritkán fogadunk el érte gombát cserébe.

A gombászás egy kaland, egész napos program

Fotó: MW

Kiveszik a kukacost is

A romlott gomba fogyasztása is okozhat mérgezéses tüneteket.

- Ha szabályszerűen történik a gombavizsgálat, akkor a vizsgálatra bemutatott gombát megfelelő méretű és burkoltságú asztalon ki kell teríteni egy rétegben, és áttekinteni. Lakossági gombavizsgálatnál, ha nemcsak az árusok termékeit ellenőrzik, akkor meg kell határozni, hogy milyen fajtájúak a gombák, vagy legalább, hogy mely gombanemzetséghez tartoznak. Más előírás vonatkozik az egyes gombafajokra. Például a mezei szegfűgombát egyesével kell leellenőrizni. A kevésbé mérgező gombák esetében csak a mérgezőt kell kivenni a csomagból, a többit visszaadjuk. Ha piaci árus készletéről van szó, akkor legvégül, ha kiválogattuk belőle a mérgező gombákat, kiállítjuk az árusítási jegyet. Amennyiben halálosan mérgező gombát, vagyis gyilkos galócát és rokonait találjuk meg, akkor kidobjuk az összes vele együtt begyűjtött és tárolt gombát. Ez nagyon fontos, mert egyetlen gyilkos galócától, ami mellesleg gyakori gombafaj hazánkban, 2-3 ember is meghalhat, ha nem jut el időben orvoshoz. A régi, kukacos, rothadt, penészes, azaz étkezésre alkalmatlan gombát szintén ki szoktuk venni a csomagból, mert attól is súlyos ételmérgezést lehet kapni. Egyébként viszonylag kevés gombamérgezés van Magyarországon, bár tudomásom szerint négy-öt évnél korábbi statisztika nem áll rendelkezésre. Évente egy-két halálos kimenetelű eset fordul elő. Még a gyilkos galóca elfogyasztásából is fel lehet épülni, hogyha a lappangási idő alatt rájönnek, hogy mi történt. Tulajdonképpen az összes mérgezéses eset fele valójában ételmérgezés. Még a fagyasztóból kivett gomba is okozhat ételmérgezést, de leggyakrabban amiatt fordul elő, mert a mezei szegfűgombának nem szedik le a tönkjét. Pedig annak csak a kalapját szabad megenni, a szárát a kalaptól fél centire le kell vágni. Ez, vagy a gomba-ételallergia is kiválthat olyan tüneteket, amit kórházban kell kezelni, de néhány nap alatt elmúlik. Összesen tizennégy-tizenötféle gombamérgezés fordulhat elő – ismertette a szakember.