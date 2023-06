Az ünnepélyes megnyitón Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár egyebek mellett a találkozó céljairól beszélt.

– A legfontosabb az, hogy megmutassuk, egységben vagyunk. Ha a Kárpát-medencei vállalkozókra gondolunk, akkor magyar vállalkozókra gondolunk, olyan magyar emberekre, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy a saját vállalkozásuk fejlesztése során magyar embereknek adjanak munkát, illetve segítsék azt a közösséget, ahol dolgoznak és élnek. Ez nagyon fontos dolog, hiszen magyar vállalkozók és vállalkozások nélkül a Kárpát-medence elképzelhetetlen. Úgy gondolom, hogy egyre egységesebb Kárpát-medencei térről beszélhetünk, és jó látni, hogy az elmúlt években a magyar vállalkozókat ezen a szinten sikerült egy hálózattá alakítanunk. Remélem, hogy ezt a következő években is meg tudjuk tartani, sőt erősíteni fogjuk – mondta Potápi Árpád, aki hozzátette, a magyar kormány nem adta fel a nemzetstratégiai célokat, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a magyarságot erősíteni tudják.

Az eseményen Tállai András miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő is köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy Mezőkövesd különleges város, nemcsak a kultúrája és a gyógyfürdője miatt, hanem azért is, mert rendelkezik iparral. Kiemelte, a rendszerváltás óta itt lévő cégek szinte mind fennmaradtak, és a városra jellemző, hogy nagy családi vállalkozások is sikeresen működnek. Hozzátette, nagyon jó minőségű szántóföldek találhatók a térségben, melyek a mezőgazdaság számára jó lehetőséget kínálnak.

Élhető térség és város

– Sokat dolgoztunk azon, hogy a térség gazdasága erős, a turizmusa ismert legyen, alacsony legyen a munkanélküliség, valamint a város és térsége élhető legyen. Ugyanakkor nemcsak a gazdaság ereje számít, hanem a történelmünk, a kultúránk és a hagyományaink is – mondta Tállai András, aki a határon túli magyarságra is kitért. – A határon túl élő magyarság sorsa a nemzeti keresztény kormány számára mindig is kiemelt jelentőséggel bírt, továbbra is kiemelten fontos, hogy a szomszédos országokban élő magyarság a szülőföldjén tudjon boldogulni. Bízom benne, hogy ezt az itt ülő vendégek alá tudják támasztani – emelte ki a miniszterhelyettes, aki elmondta, nagyon fontos, hogy a magyarság egy nemzet maradjon. Tállai András hozzátette, a magyar kormány ehhez gazdasági és infrastrukturális fejlesztési programokkal is hozzájárult és járul. Ezen kívül például az ukrán-orosz háborúról és a 2024. évi költségvetésről is beszélt.

A találkozón dr. Fekete Zoltán, Mezőkövesd polgármestere szintén köszöntötte a résztvevőket, aki egyebek mellett köszönetet mondott a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak a rendezvény megszervezéséért. A találkozó szakmai előadásokkal folytatódik, misszió témában például Böjte Csaba ferences rendi szerzetes tart előadást. Ezen felül workshopok, valamint kiscsoportos tematikus közösségépítő beszélgetések mellett például egyéni mentorálásra is lehetőség nyílik június 15-e és 18-a között, a Balneo Hotelben szervezett rendezvényen.