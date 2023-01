Közel 800 millió forint támogatást nyert Encs ipari parkjának fejlesztésére. A város önkormányzata a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzattal konzorciumban tavaly márciusban nyújtott be pályázatot a település gazdaságfejlesztése érdekében. A napokban kapták meg a támogatói döntést, miszerint rendelkezésre áll közel 800 millió forint a fejlesztésre. Ez hatalmas lendületet adhat Encs gazdasági felemelkedésének, fogalmazott Mikola Gergely polgármester közösségi oldalán.

Letelepednének

– Az M30-as autópálya átadása óta egyre nagyobb az érdeklődés az ipari parkunk iránt. Van olyan cég, amelyik szeretne letelepedni, mások pedig vállalkozásukat bővíteni – jelezte portálunknak a polgármester. – December végén már adtunk el egy 4 ezer négyzetméteres területet, de tervben van további 3 hektár eladása. Szeretnénk vásárolni is területeket, valamint nagy hangsúlyt fektetünk a fejlesztésre. Jelenleg elsősorban logisztikai cégek érdeklődnek az ipari parkunk adta lehetőségek iránt, tárgyaltunk már egy építőipari alapanyagokat gyártó üzemmel is, és remélem, hogy a pályázati források függvényében előre tudunk lépni. Az infrastrukturális beruházásokat mindenképpen el kell végeznünk, mert az az egyik alapfeltétele a letelepedésnek. A pályázati forrást is főleg erre a célra kaptuk. Utakat kell építenünk és a közműhálózatot fejleszteni, a transzformátor-állomást bővíteni, valamint csarnokot felhúzni. Mindemellett, mint korábban említettem, területeket is szeretnénk vásárolni, mert célunk, hogy a fejlesztendő területek önkormányzati tulajdonban legyenek. A tervünk az, hogy a következő 3-4 évben legalább egy fél tucat, de még jobb lenne, ha egy tucat vállalkozás betelepülne az encsi ipari parkba, de az is megoldás lehet, hogy a már a városban működő cég végezne fejlesztéseket a területen – szólt a tervekről Mikola Gergely.

Beszállítók

Mint fogalmazott, az autópálya átadása után jelentősen kinyílt számukra a világ. Előnyük származhat abból is, hogy Kassán épül a Volvo gyár, mert ennek beszállítói cégei magyarországiak is lehetnek. Encs határában, a lakóövezeten kívül egyébként bőven van terület, több száz hektár, akár egy nagy gyár is felépülhetne itt, csak ezek a földek nem önkormányzati tulajdonban vannak. A most elnyert pénz nem elég nagyobb terület vásárlására, de arra igen, hogy kis- és középvállalkozások számára helyet tudjon biztosítani a város.

Nagyobb cég letelepüléshez kormányzati beavatkozásra és támogatásra lenne szükség, jelezte a polgármester.

Legyen munkahely!

– Bízom benne, hogy az encsieknek és a térségben élőknek is munkahelyeket biztosít majd az ipari parkunk. Távlati célunk, hogy 10-15 éven belül mindenki, aki dolgozni szeretne, találjon munkát a városban. Hiszen sokkal könnyebb lenne az embereknek például Fájból 20 perc alatt Encsre utazni tömegközlekedéssel, mint Miskolcra valamelyik nagyobb gyárba, sokkal hosszabb idő alatt. Így az embereknek több szabadidejük maradna, a fizetésük pedig nem lenne kevesebb, mintha a megyeszékhelyen dolgoznának. Van tehát esély arra is, hogy közelebb hozzuk a gyárakat Kassához. Encsen akár egy központi elosztóhely is működhetne – tette hozzá a polgármester.

Elmondta azt is, jelenleg a városban a szolgáltatóiparban és az államigazgatásban dolgozik a legtöbb ember. De most is vannak Encsen és környékén kis- és középvállalkozások: építőipari cégek, gépészeti cégek, faipari cégek, bútorgyár. Folyik a város közelében mezőgazdasági tevékenység is. Akik nem Encsen, azok Szikszón vagy Miskolcon dolgoznak. Kassára is járnak munkavállalók, főleg azok, akik szlovák állampolgárok, de Abaújban vásároltak lakást, sorolta a polgármester.