Az aszályos időjárás nem csak a növénytermesztésben okoz gondokat, ezzel összefüggésben az állattartás nehézségei, költségei is megemelkednek - tájékoztatott Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. – Csökkent a víz mennyisége az itató kutakban. Nálunk például az egyik már nem is tud ellátni egy teljes itatást, annyira kiszáradt. Nem jobb a helyzet a húsmarhák legeltetésénél sem, a kiégett legelők miatt rövidesen etetni kell a jószágokat, ha lesz mivel. A lucerna első kaszálása még maradhatós volt, a második már sokkal gyengébb és legközelebb, úgy tűnik, nem is lesz mit kaszálni - tájékoztatott az elnök. – A széna termésmennyisége is bezuhant: míg tavaly egy 50 hektáros területről 300 bálát lehetett összeszedni, az idén jó, ha 30 kijön. Ennek megfelelően a tavalyi 3-5 ezer forintos bálaárak most 15-18 ezer forint körül mozognak. A tejet adó marháknál - ahol etetni kell - is meglátszik a hiátus, a tavalyi 120 forint literenkénti előállítási ár az idén 250 forint körül várható - tette hozzá.

Alacsony táblák, furulyázó levelek

A növényeket illetően az őszi vetések érése jelentősen felgyorsult június második felében a meleg, száraz időben, így a betakarítási munkákat is hamarabb kezdték a szokásosnál. Az őszi árpa és a legtöbb helyen a repce aratása befejeződött, és a búza aratása is a végéhez közelít.

A keleti országrészben erősen megviselte az őszi vetésű növények állományait a virágzás és szemfejlődés időszakában bekövetkezett aszály. Ez a termés minőségében és mennyiségében is megmutatkozik - mutat rá az Országos Meteorológiai Szolgálat az aktuális agrometeorológiai jelentésében.

A kukorica a címerhányás fázisában jár, a napraforgó pedig virágzik, az állapot nagyon vegyes képet mutat: nyugaton, délnyugaton szépen fejlődnek az állományok, a talajban van elegendő nedvesség. Keleten azonban szenved, alig fejlődik az állomány az aszály miatt. Kisebb körzetekben átmenetileg keleten is enyhült a szárazság a záporokkal, zivatarokkal érintett területeken, de jellemzőek a fejlődésben elmaradt, alacsony táblák furulyázó levelekkel, és a már visszafordíthatatlanul károsodott állományok.

A kapás növények mellett a kaszálók hozama is jelentősen csökkent a szárazság következtében.