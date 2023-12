Amikor kint hideg van és szakad az eső, az embernek nem sok kedve van kimozdulni otthonról, és szívesebben töltené az idejét a kanapén bekuckózva. Ám gazdiként a rossz idő nem lehet kifogás: a kedvencünket esőben és fagyban is ki kell vinni sétálni a vécézés és a megfelelő mennyiségű testmozgás biztosítása érdekében – hívja fel a figyelmet az enkutyam.hu.

Legyen meleg és vízálló

Eső és hideg esetén fontos, hogy extra óvintézkedéseket tegyünk a kedvenc biztonságáért és egészségének megőrzéséért. Hiszen a rossz idő nemcsak nekünk, embereknek okoz kellemetlenséget; négylábú barátainknak sem mindig öröm. Annak érdekében, hogy a zord körülmények ellenére a közös séta a lehető legkomfortosabb legyen, összegyűjtöttük, mire kell odafigyelni elindulás előtt, közben és után.

A nyári hőségben egy kis csapadék még jól is eshet a kedvencednek, ám ha a higany szála a nulla felé jár, a kutyának is kell a plusz védelem. Gondoskodj róla, hogy az állat fajtájának megfelelő öltözetben induljatok útnak. Ha a kutyánk vonakodik a kabátok viselésétől, ám fajtája megkívánja az öltözetet, pozitív megerősítéssel és jutalomfalatokkal igyekezzünk megtanítani őt a megfelelő öltözet felvételére. Az átázott póráz, nyakörv vagy hám kellemetlen lehet a kutyának, ezért érdemes a téli időszakban vízálló darabokat választani. Emellett mivel csapadék esetén romlanak a látási viszonyok, javasolt, hogy a kutya által viselt kiegészítőkön legyenek fényvisszaverő felületek a jobb láthatóság érdekében.

Nem mindegy az útvonal sem

Ahogy a kutyakabát-kérdésben is mérvadó az eb fajtája, úgy azt is meghatározza, mennyire bírja az esőt, havat. A vastag bundájú, hidegkedvelő fajták, mint a szibériai husky, a berni pásztorkutya vagy az alaszkai malamut jobban alkalmazkodnak a hideg, csapadékos időjáráshoz. A rövid szőrű fajták, mint az angol agár vagy a magyar vizsla azonban több védelmet igényelnek. Télen a vízálló, vastag kutyaruha nélkülözhetetlen a számukra, de az enyhébb évszakokban is javasolt az esőkabát. Bár a kutyának fontos a rutin és a kiszámíthatóság, előfordulhat, hogy az időjárási viszonyok miatt változtatni kell a megszokott sétaútvonalon.

Amikor hazaérünk

Sőt, az is megtörténhet, hogy hirtelen rosszabbodik az idő, és hamarabb kell hazaindulnunk, esetleg menedéket keresnünk. Alaposan gondoljuk át, merre induljunk, és ne akkor akarjunk egy új erdei ösvényt felfedezni, amikor lóg az eső lába. Egyes kutyáknak a pocsolyák nagyon csábítóak lehetnek egy kis pancsolásra, ám számos veszélyt rejthetnek. Egy mélyebb, koszos tócsában éles tárgyak, törött üvegek és egyéb, sérülést okozó dolgok bújhatnak meg. Emellett a pangó víz olyan baktériumok és paraziták gyűjtőhelye is lehet, amelyek komoly betegségek kialakulásához vezethetnek.

Hazaérve fontos, hogy alaposan töröljük meg a kedvenc bundáját és mossuk meg a lábait. Fordítsunk különös figyelmet az ujjak közti területekre, hiszen ott könnyen megül a nedvesség, ami gombás fertőzéshez vezethet. Ha a kutyánk szőre nagyon vizes, hajszárítót is használhatunk, de ügyeljünk rá, hogy alacsony fokozatra állítsuk, nehogy véletlenül megégessük az állatot. A megbetegedések elkerülése mellett az állat mosdatása és szárítása a jól ismert ázott kutya szag mielőbbi megszüntetésében is segít.