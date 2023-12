Az Arena E-sport Bárban most mindenki megmutathatja, milyen igazi csúnya pulcsi van a birtokában. Bár ezt a kifejezést valójában minden olyan pulóverre használjuk, ami karácsonyi témájú képet, feliratot tartalmaz, és egyáltalán nem biztos, hogy tényleg csúnya is. A Széchenyi utca 88. szám alatt vélhetően sokan lesznek ilyen ruhadarabban ezen a napon, ott el is lehet beszélgetni arról, honnan eredhet az elnevezés.