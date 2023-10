A Pannonhalmi Főapátság pincészetét és sörfőzdéjét hívták meg a szervezők az októberi alkalomra. Újbor és must címmel hirdették meg a rendezvényt, aminek egy részét az Avasi Bortanyán tartották. Természetesen, mint máskor, most is több pincészet is csatlakozott a kezdeményezéshez: Gonda Borászat, Cardium Borászat, Áts Pincészet, Dubicz Borászat, Zsadányi Pincészet, Szűcs Pincészet, Breitenbach Pince, Pendits Pince, Grand Tokaj, Kern Szőlőbirtok, Gál Szőlőbirtok. Továbbá kinyitotta kapuit sok avasi pince is: Polgármester Pince, Svájczi Borház, Poroszkai Pince, Faház Borház, Nádler Borház, Deák Pince és Az Iroda. Az eseményen most megversenyeztették a zsíros kenyereket, ami elengedhetetlen borkorcsolya a kvaterkán.

Nem csak a borok szerelmeseinek

Most már rájöttek a szervezők, hogy Miskolcon vannak sörösök is, hiába a sok pincészet az Avas oldalában. Így augusztusban és most is kedveztek az ezen italok kedvelőinek.

"Egyszer egy olyan sört hoztak, ami pezsgős üvegben volt, a felirat szerint pedig uborkasalátát tartalmazott – mesélte Szász Anna szervező, aki azóta is imádja azt a fajta sört. Körülbelül öt éve kezdték megrendezni a kvaterkákat. – Ezek kisebbek, mint a Borangolás, ami, ugye, Miskolc város napjához kötődik, szakmai programot is tartalmaz, és több napig tart. Kvaterkát így majdnem havonta tarthatunk áprilistól decemberig. A következő éppen az év utolsó hónapjának legelején lesz majd. Mindig próbálunk újdonsággal előrukkolni, a kóstolt borokat pedig a Kvaterka Shopban lehet megvenni, jelenleg még csak online, de ezt a módját már úgyis sokan választják a vásárlásnak. Ha pedig elkészül az útfelújítás a Meggyesalja elején, akkor beköltözünk a 2. számba, és személyesen is megvehetőek majd az italok, amik között nemcsak sör, de gin is szerepelt már kóstoláson – mondta a szervező.

Errefelé még nem jártak

Szász Anna elmondta azt is, a pannonhalmiak most először jöttek vármegyénkbe.

"Azt mondták, nagyon örülnek a meghívásnak, mert errefelé még nem jártak, valahogy mindig úgy alakult az életük, hogy a Dunántúlra mentek bemutatni boraikat, söreiket. Így tehát most igazi kuriózumot intéztünk erre a kvaterkára" – összegzett a szervező. A Pannonhalmi Főapátság 2010 után most másodszor is elnyerte az Év pincészete díjat.

Csak sétálgatni is jó ott

Vigóczki-Szabó Szilvia családjával sétálgatott a kvaterka állomásai között, most nem borozni jöttek.

"Voltunk már Borangoláson, én szeretem az édes és a félédes borokat, bár tudom, hogy aki ért hozzájuk, az úgy tartja, csak a száraz az igazi bor. Ezt mondja a kisebbik testvérem is, aki sommelier-ként dolgozik" – nyilatkozta.

A délutáni napsütésben a zenét az Anima vonósnégyes szolgáltatta, míg a Bortanya előtt este fél 10-től Belasco retró diszkója szórakoztatta a vendégeket, de a csatlakozott pincészetek önállóan biztosítottak zenét, akár dj által is.