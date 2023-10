Tokaj-Hegyalján, a Disznókő Szőlőbirtokon szedték a szőlőt a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületének tagjai és hozzátartozói szombat délelőtt. Fazekas Csaba, az Első Miskolci Lions Club idei évi elnöke elmondta, szervezetük világszerte azért jött létre, hogy rászorulókat támogasson.

"Elsődleges célunk a vakok és gyengénlátók támogatása. Fontosnak tartjuk a segítségnyújtást, mert ez nemcsak a támogatottaknak jó, hanem nekünk is, hiszen aki belép egy ilyen klubba, az nagyon szeret adni. Emocionálisan tehát mi is sokat kapunk az ő visszajelzéseikből – mondta az elnök, akivel szó esett arról is, hogy egy hegyaljai szüreten nemcsak ők, de még a látásukban ép emberek sem tudnak részt venni, ha nem keresnek fel egy szőlőbirtokost, hogy beállnának segíteni pusztán a szüret hangulata miatt. – Annak idején a klub tagjai azon gondolkoztak, hogy milyen olyan programot hozhatnának létre, ami egyedülálló, és ezt a szüretet találták ki, amihez a vendéglátást Zarándy Vilmos vállalta, a Sárga Borház üzletvezetője – fejezte ki köszönetét Fazekas Csaba a szabadban elköltött jó ebédért.

Mészáros László, a Disznókő Szőlőbirtok igazgatója szeretettel fogadja minden alkalommal a látássérülteket.

"Először 2013-ban szerveztük meg a vakszüretet, abban az évben még én is tagja voltam a klubnak. Valaki felvetette, hogy sok programunk között vigyük ki a vakok és gyengénlátók helyi egyesületének tagjait egy szüretre, mindannyian támogattuk az ötletet. Aztán 2021-ben az általuk szüretelt szőlőből egy kiváló, a kritikusok által is jó véleményt és ezáltal elismerést elnyerő száraz bort készítettünk, amit Visus névre kereszteltünk. Ennek eladásából mintegy egymillió forintot eljuttattunk a szervezethez, amit örömmel fogadtak – magyarázta az igazgató, aki hozzátette, az önköltség feletti teljes összeget odaadták.

Barnóczki Gábor elmondta, a kapott pénzt több helyre is tudták fordítani.

"Látássérült gyerekek nevelésének és oktatásának támogatására adtunk belőle pénzügyi segítséget. Nekik karácsonykor ajándékot is szoktunk venni, arra is ment az összegből. Valamint tagjaink pályázhatnak olyan eszközökre, amik életvitelüket könnyebbé teszik, így például beszélő vércukor- és vérnyomásmérőkre, szintén beszélő konyhai és személymérlegekre. Vagy ami még fontosabb, a kevésbé látássérültek szemüvegére, ami még korrigálhatja látásukat – magyarázta a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületének elnöke.

Koczán Imre édesanyja elmondta, ők Tibolddarócról származnak, ott szőlőbirtokuk is volt, ahol fia sokat szüretelt.

"Akkor még jobban láttam. Ez most nekem nosztalgikus élmény, de már nem először vagyok itt. Nagyon szeretem ezeket az alkalmakat, mert jó a csapat és jók a szervezők. Én már Miskolcon születtem, úgyhogy most ebben az évben külön örülök, hogy egy rokonom szólt, menjek segíteni a szüretre hozzájuk, Szirmabesenyőbe" – mondta Koczán Imre.

Csányi Lóránd is nagyon szereti a jó társaságot.

"Én szüreteltem már többször is, mert dolgoztam a Szimbiózis Alapítványnál gyógynövénykertészként, amihez papírt 2012-ben szereztem. Szeretem enni is a szőlőt, anyukám pedig néha megengedi, hogy megkóstoljam a bort, mert általában nem fogyasztunk alkoholt" – nyilatkozta, majd hozzátette, a jó társaság miatt szívesen megy társasjáték klubba is.

Az idei szüretből is terveznek Visust a szervezők, akik közül Mészáros László elmondta, nagyon elcsodálkozott azon, hogy a szüretelők milyen ügyesen ki tudták tapogatni az aszúsodó szemeket, amiket külön válogattak.