Az Amerikai Egyesült Államokból indult kezdeményezés mára már számos országban bevett gyakorlat. A visszajelzések szerint a mellműtött nők, a drainek miatt nehezen tudnak pihenni, ezért a formatervezett párnát a hónalj alá téve, csökken a fájdalom és a seb feszülő érzése is. Ez a párna egy üzenet a készítőktől a lábadozók felé, hogy nincsenek egyedül ebben az embert próbáló élethelyzetben.

Fotó: Póczos Nikolett

Az alapanyagot az Éltető Kapcsolatok Közössége (ÉKKŐ) biztosítja, melyeket ők is adományként kapnak. Oláhné Lajtos Julianna, az ÉKKŐ Egyesület helyi koordinátora portálunknak a helyszínen elmondta, egy-egy ilyen alkalommal a fríz tömő anyagot helyezik bele a már előre kiszabott, kimosott és kivasalt, géppel összevarrt szív alakú anyagba, és kézzel összevarrják azt a kb. 6 centiméteres rést, ami a töltésre szolgál.

Fotó: Póczos Nikolett

A 30 centméter magas és 25 centiméter széles szív alakú párna összsúlyának pontosan 160-170 grammnak kell lennie, melyet egy konyhai mérlegen le is ellenőriznek egyesével. Általában 10-12 fő szokott együtt dolgozni. A most készülő sterilizált és becsomagolt párnák a megyei kórházba kerülnek, de a szervezetnél magánemberek is igényelhetnek „gyógyászati segédeszközként” használt szívpárnát.

A jól végzett közös munka végén

A gépben is mosható párnák varrása közben a hölgyek körbe ültek most egy nagy asztalt és élménybeszámolót tartottak a nyári élményeikről.