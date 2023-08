Hamarosan ismét Kerekdomb Fesztivál lesz Tállyán. Szeptember 15-17. között újra megtelnek Tállya pincészetei és kertjei zenével, színházi és irodalmi előadásokkal, de az érdeklődők felfedezhetik a környék dűlőit is két kerékre pattanva.

Ernhaft Attila, a fesztivál főszervezője egy kötetlen sajtóreggelin ismertette a programokat és az idei fesztivál különlegességeit. Bár a nyárnak lassan vége, a fesztiválszezonnak még közel sincs: az ősz varázslatos színeivel csábítja a látogatókat a Tokaj-hegyaljai borvidékre a Kerekdomb Fesztivál, ahol minden adott egy izgalmas, aktív hétvégéhez.

Zenei előadók sokasága

Nagykoncertek és meghitt, kisebb előadások a pincészetek udvarain, színház, irodalom, dűlő-, evezős- és e-bike-túrák közt is válogathatnak az idelátogatók a három nap alatt

– hangsúlyozta. Hozzátette: a tállyai evangélikus templom komolyzenei koncertek helyszíne lesz, itt hallhatjuk majd Horváth Márk orgonaművészt, az Idősek énekkarát, amely Borsod-Abaúj Zemplén vármegye kedvelt kórusa, a Szirtes Quintet Így szerettem volna élni címen költő óriások verseit szólaltatja meg vonós ötös hangszerelésben, de itt lép fel a Miskolci Szimfónikus Zenekar is. „Szerencsére a Miskolci Szimpfónikus Zenekar már régóta a partnerünk” – mutatott rá.

Azt is elmondta, hogy több népszerű zenei fellépő is lesz a fesztiválon: a Kerekdomb Fesztivál legnagyobb színpadán, a Vincellér Ház Nagyszínpadon idén az Elefánt, a 30Y, a Parno Graszt, a Follow The Flow és Ivan & The Parazol lép fel, a Szűcs Pincészetben Palya Bea, Meszka, Géem, Áron András, a Dos Diavalos és Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák dalaira rophatjuk, míg a Nyerges Udvarban többek közt a Zorka, Ripoff Raskalnikov & Nagy Szabolcs, Richard Zalai, DOROGI egy szál gitár, Yewo akusztik és Saya Noé koncert vár minden érdeklődőt. Idén új zenei helyszínként köszönthetjük a Palota Borházat, ahol a Hangfoglaló Program fiatal tehetségei mutatkoznak be: Domingo, Grabovski, Ben T Kadar, Cataflamingo, Tiansen, Heavy Brains, Kaktus, Majré és Sisi.

Irodalom és színház

Az Oroszlános Udvar az irodalom és akusztikus előadások barlangja lesz. Lackfi János, Vecsei H. Miklós és Szirtes Edina Mókus Jóéjtpuszi! című előadása az irodalom és zene találkozásáról szól, Gryllus Dániel Budapesti Tücsökmuzsika című műsorával érkezik, Prieger Zsolt pedig Mészöly Miklós verseiből és saját szerzeményeiből szőtt alkotásokkal lép fel. A Lindengarden Gasztro Portán Ízek, illatok, Petőfi címmel Jászter Beáta és Novák Zoltán műsorát nézhetjük meg, ahol az irodalomhoz és a zenéhez a környék borait és jellegzetes ételeit kapcsolják. A Zsadányi Borteraszon hallhatjuk többek közt Kollár-Klemencz László Öreg Banda című zenés irodalmi estjét, de itt lép fel a Herself és a Flirt is.

Fotó: Ujlaki Attila

„A Közösségi Ház színházzá változik három napra, ahol az Art-Színtér A pillangók szabadok, valamint a Mesterhármas című darabjait, valamint Kocsák Tibor és Miklós Tibor Utazás című koncertszínházi előadását láthatjuk. A fesztivál zárónapján, vasárnap a Vincellér Ház Nagyszínpadon a Love Shake – Az élet összeráz formabontó darabot nézhetjük meg Rezes Judit és Szabó Győző előadásában” – ismertette.

Borkóstolók a pincészeteknél

A Tokaj-hegyaljai borvidék részeként Tállyát megannyi szebbnél-szebb szőlődűlő veszi körül, az alatta elterülő, terebélyes pincerendszer pedig a jó borok őrzője. A Kerekdomb Fesztiválon a pincészetek különféle kóstolóprogramokkal, pince- és dűlőtúrákkal is készülnek, hogy ne csak ízlelgessük, de meg is ismerjük a borvidék különlegességeit. A Figi és Lipikénél például a Tokaj Magic szerzőjével játékos vakkóstolón is kipróbálhatjuk magunkat, a Rózsa Pincészet jótékonysági kóstolóval, pincelátogatásokkal készül, a Lindergarden pedig pezsgős reggelit is szervez. És ez még csak ízelítő Tállya számos borászatából, ahol a finom borok és falatok mellett mindenhonnan szól valami muzsika, megnézhetünk valamilyen kiállítást, sőt, a Dévabornál akár jógázhatunk is.

„Büszkék vagyunk arra, hogy a borászatok már a kezdetektől csatlakoztak hozzánk” – mondta. Arra is kitért, hogy idén 17 különböző borászat nyitja meg a kapuit a látogatók előtt, ahol különböző borkülönlegességeket kóstolhatnak a borkedvelők. „Az aktív kikapcsolódást kedvelőkre is gondoltunk, hiszen több különböző túrát is szervezünk számukra” – mondta.