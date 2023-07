Az Egri Főegyházmegye egyik legnagyobb ifjúsági rendezvényét a 41. Egerszalóki Katolikus Ifjúsági Találkozót és Lelkigyakorlatot rendezték meg idén július közepén a Szűz Mária Szent Neve Plébánián, amely a község Mária-kegyhelye. A találkozóra Miskolcról és környékéről is rendszeresen ellátogat sok fiatal. A csütörtöki nyitónapon Ternyák Csaba egri érsek celebrálta a szentmisét, többek között a Mindszenti és a Diósgyőri Plébánia papjai segítségével. Az eseményen szerkesztőségünk tagjai is részt vettek. A miskolci Mindszent Karizma közösség dicsőítő zenekarának szolgálata és a borsodi Szent Ferenc Kisnővérei közbenjáró imádsága tette meghitté az első estét.

„A világban lévő bajokat látva olykor még a hívő embert is megkísértheti a gondolat, hogy talán magára hagyta Isten ezt a világot. Ha csak az ember tetteit nézzük, akkor bizony ez az érzés felülkerekedhet bennünk. Az idei ifjúsági találkozónknak mégis az a mottója Lukács evangéliuma és Gábriel arkangyal nyomán, hogy Veled van az Úr!” - mondta szentmiséjében Ternyák Csaba egri érsek. „Valójában Isten soha nem hagyta el az embert. Ő úgy tekint ránk, mint legszebb teremtményére. A szeretetében odáig ment, hogy maga is emberré lett, egy lett közülünk és meghalt értünk, azért, hogy megmentsen bennünket. Évről évre itt július közepén megéljük mindannyian, akik Egerszalókra visszatérünk, hogy az Isten velünk van, szeret bennünket és fontosak vagyunk neki. Ez a hívő ember alapélménye a mindennapokban is. Mégis sokan elhagyják Istent és nagyon sok keresztény úgy él, mintha az Úr nem is létezne. Viszont nekik van kihez visszatalálniuk, akkor is, hogyha eltévelyedtek, mert ismerik a helyes utat. Ezért olyan fontos tudatosítanunk, hogy mit is jelent a szentmisében a pap köszöntése, hogy az Úr legyen veletek. Erre azt szoktuk válaszolni: és a te lelkeddel, ami egy áldás, hogy legyen veled is az Úr.”

Oltalmaz és erőt ad

Amit Isten az ószövetségi nagyoknak megígért az ránk is érvényes.

Fotó: Detzky Anna

„Jákobnak megígérte, hogy vele lesz, oltalmazza, ahová megy és nem hagyja el. Mózesnek szintén azt mondta az Úr az égő csipkebokorból, amikor megkapta a feladatot, hogy kivezesse a népét Egyiptomból, hogy veled leszek. Ez különösen akkor jelent nagy bátorítást, hogyha azt érzi valaki, hogy erőn felüli dolgot kell megtennie. Gedeon a legjobb példa arra, amikor egy ember az Úr szavait hallgatva végül elfogadja a hivatását, mert általa megérti, hogy mi az ő valós identitása. Isten úgy szólította őt, hogy hős vitéz. Dávidot pedig, amikor királlyá tette, emlékeztette a hűségére. Felhívta rá a figyelmét, hogy vele volt minden vállalkozásában. Az Úr a mi jó terveinkben és elgondolásainkban is velünk van. Jeremiásnak szintén arra tett ígéretet, hogy megoltalmazza” – sorolta az atya.

Fogadott fiak lettünk

Szűz Mária azáltal, hogy elfogadta Isten elhívását lehetővé tette a megváltást.

Fotó: Detzky Anna

„A választott nép vezetői korábban mind férfiak voltak. Mária arra kapott meghívást, hogy beálljon Izrael hősei sorába. Ő tekinthető az új Évának, aki helyrehozta az első Éva rossz döntését. A második Éva egy új korszakot nyitott meg az istenkereső emberiség történetében. Ennek végpontja az új ég és új föld lesz, amit a Jelenések könyve megígér, amikor Isten lesz minden mindenekben. Az új korszak Mária igenjével indult, aki elfogadta Istentől a hivatását, hogy megszüli a világ Megváltóját. Amikor ízlelgetjük Gábriel arkangyal üdvözlő szavait, akkor eszünkbe juthatnak azok a szövetségek, amelyeket Isten a választott néppel kötött. Újra és újra megerősítette, hogy szereti az embert és szövetséget köt vele, mert fontos neki. Eszünkbe juthat az az újszövetség is, amelyet Jézus Krisztusban kötött velünk. Ez az igazi nagy szövetség, amelyben nemcsak Isten barátai, hanem a gyermekei is lettünk. Az emberiség életében ennek nyomán egy új hajnal virradt fel” – hangsúlyozta az érsek.

Mi is kereshetjük Istent

A szentségek által a hívek mindig megtapasztalhatják az Úr jelenlétét.

Fotó: Detzky Anna

„A boldogságos Szűz Mária az Úr temploma. Az ő teste az a tabernákulum, amely magába fogadta és méhében hordozta Jézust, az örök Atya Fiát. Hozzá hasonlóan a keresztények is Krisztus hordozóvá váltak a szentségek által. Isten Fia lakik bennünk és mi vagyunk az ígéret gyermekei. Az Úr nemcsak velünk, de bennünk is van és rajtunk keresztül is munkálkodik. Higgyük el ezt, ahogy azt is el kell hinnünk, hogy az Eucharisztiában Őt vesszük magunkhoz! Viszont a mi válaszunkon is múlik, hogy mennyire tud általunk hatni Isten. Arra hívta Jézus a tizenkettőt, hogy vele legyenek és hogy elmenjenek hirdetni az Igét. Van tehát itt valamiféle kölcsönösség. Ő velünk van, mi pedig Ő vele. Így megtapasztalhatjuk azt az erőt, amit az első pünkösdkor az apostolok is átéltek. Isten jelenléte az Eucharisztiában, a Szentírásban, a testvéri közösségben és a közös imádságban nyilvánul meg. Amikor gyengék és fáradtak vagyunk, jó tudni és a testvéreink által is megtapasztalni, hogy hatalmas segítőnk van, akinek számíthatunk az ígéretére: veletek vagyok a világ végezetéig” – emelte ki Ternyák Csaba.