Ebben az esztendőben is lóháton emlékeztek meg azokról a bajtársakról, akik 1849. július 21-én életüket vesztették a dubicsányi csatában. A Görgei emléktúra iránt ezúttal is nagy volt az érdeklődés, hiszen a négy napos eseménynek hetvenöten vágtak neki. Egy évvel ezelőtt a kedvezőtlen időjárás miatt a Hétbe tervezett bemutatót nem tudták megtartani, ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy idén a kényelmes tempóban is megtehető Ózd-Szentsimon - Hangony - Borsodszentgyörgy - Ózd - Hét útvonalon haladnak majd végig.

Telt ház volt

– Ez a programunk már meghaladta azt a létszámot, amelyet biztonsággal tudunk kezelni és el tudunk helyezni. Ezúttal is több mint százan szerettek volna csatlakozni a Görgei emléktúrához. Voltak visszatérő vendégek és állandó résztvevők is, sőt olyanok is, akik Besenyőtelekről vagy éppen Losoncról lóháton érkeztek a táborunkba – összegzett a négy napos esemény után Varga Gábor, a rendező Gömöri Lovas - és Népi Hagyományőrző Egyesület vezetője.

– Egy olyan útvonalat és távot állítottunk össze, ami mindenki számára nagy megerőltetés nélkül teljesíthető. Fontos szempont volt, hogy a tavaly Hétben elmaradt bemutatónkat bepótoljuk. Ez szerencsére nagyon jó hangulatban sikerül, de az utunk során az eső így sem került el bennünket.

Táncház Szentgyörgyön

A környéket utolért zivatarnak ezúttal a Görgei emléktúra borsodszentgyörgyi programja esett áldozatul. Ettől függetlenül a faluban lenyergeltek, majd a lovasok egy jó hangulatú táncházon vettek részt, ami nagyszerű hangulatban telt.