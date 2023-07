A nap folyamán bemutatják és megmutatják az érdeklődőknek a borosgazdák a boraikat és pezsgőiket, valamint lehetőség lesz betekinteni a pincék mélyére, ahol a nedűk érlelődnek. A nyolc nyitott pince mellé idén két nyitott porta is csatlakozik a rendezvényhez, ahol néprajzi gyűjteményt is lehet lehet megcsodálni, illetve kézműves termékeket is lehet majd kóstolni. A pincék látogatására 13 órától 17 óráig lesz lehetőség, a Pince falu területén a Számadó zenekar gondoskodik a jó hangulatról.

17 órától indulnak a színpadi programok, előbb az Ezüstfenyő Idősek Klubja és a Tibolddaróci Népdalkör előadása, majd 17.15-től a megnyitó és a borverseny eredményhirdetése következik. Ezt követően a Zenita csoport zenés műsorát, a Serengeti Group Afro zenekar egzotikus showműsorát, és a Zsaya zenekar koncertjét láthatja, hallhatja a közönség.

A napot 20 órától Utcabál zárja a Fantasy Band Tánczenekarral a Gál Borozóban.