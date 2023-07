A köztéri játszóterek jelentős részében megtalálhatók a bélférgek petéi. Ezek az undorító élősködők akár fél méteresre is megnőhetnek a kutya bélrendszerében. A peték a kutya ürülülékével távoznak, és hónapokig életképesek. Ha bejutnak az ember bélrendszeredbe - például mert kesztyű nélkül kertészkedünk vagy bekapjuk a leejtett kekszet -, ott nem tudnak ugyan féreggé kifejlődni, de a lárvák vándorolni kezdenek. Ha eljutnak a tüdőbe, a májba, az agyba vagy a szembe, rendkívül súlyos károsodást tudnak okozni. A kutya férgessége könnyen észrevehető, mert az állat sokat hány, és az élősködő felfedezhető az ürülékben is – számol be a kiskegyed.hu. A galandféreg egészen félelmetes lény, több mint egyméteresre is képes megnőni és akár 20 évig is elél az ember bélrendszerében. A galandférgek legtöbb fajtája veszélytelen, de az ecchinococcus nevű alfaj komoly bajokat tud okozni. Ha a kutyánk szívesen fogyasztja fajtársai ürülékét, van rá esély, hogy az ecchinococcus petéi bejutnak a szervezetébe, és miután sokat nyalogatta az arcunkat örömében, a miénkbe is. A féreg cisztákat okozhat a tüdőben, a májban és az agyban, olyan súlyos károsodásokat idézve elő, amelyek halálhoz vezethetnek. A kutyák olyan jó fejek, hogy nagy örömmel fúrják bele a fejüket mindenbe, ami kegyetlenül büdös: különféle ürülékekbe, madártetembe, döglött rókába és bármibe, amit ebben a műfajban találnak. Ezek után nyalogatják a gazdi arcát és kezét, aki súlyos baktériumfertőzés áldozata lehet. Ha ezt a kórházban sikerül felülfertőzni egy ottani szuperbaktériummal, halálos lehet. A rüh apró parazita, amely berágja magát a bőr alá, hogy odapetézzen. A rühes kutya nem véletlenül elterjedt szófordulat: korábban népbetegség volt a négylábú házőrzők körében. A kutya folyton vakarózik és morog, a bőre kisebesedik. A rühatka csak pár napig képes túlélni az emberi szervezetben, de roppant kellemetlen viszketést okoz, fertőzést okozhat, ráadásul ha a kutyát nem sikerül megfelelően kezelni, újra és újra megrühesedhetünk tőle.

Ezeket jó észben tartani!

Kismamákra, pontosabban a magzatra veszélyes a macskák által terjesztett egysejtű parazita, amely leginkább nyers hússal jut be az állat szervezetébe. A toxoplazmózissal fertőzött emberek jó része tünetmentes, de töredéküknél enyhe, influenzaszerű betegség jelentkezhet. Ennél jóval nagyobb baj, hogy a fertőzött kismamák magzata agykárosodást szenvedhet vagy megvakulhat. Ezért a várandósok kerüljék a macskaalmot, kivéve, ha már régóta van cicus a háznál – akkor már valószínűleg túl vannak a fertőzésen.

Vicces lehet, amikor a kiscica játékosan megkarmolja a gazdáját, de mindjárt nem jó poén, ha közben átadja a bartonella henselae nevű baktériumot, amitől enyhe lefolyású lázas betegséget lehet kapni. A kevésbé szerencsések viszont tüdő- és májfertőzést szenvedhetnek, és a betegség a szemüket is megtámadhatja.

Ha a macska akkorát harap, hogy a foga átszakítja a bőrt, az emberi szervezetbe juthat egy pastuerella nevű baktérium, ami sok cicus szájában és nyálkahártyájában megtalálható. A fertőzés életveszélyes szepszishez vezethet, ami azzal jár, hogy az immunrendszer összezavarodik és nem jut elég vér az életfontosságú szervekbe.