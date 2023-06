Nagyné Kovács Ilona a családjával érkezett egy vidéki városból a fesztiválra és nemcsak az italok, hanem a hangulat is vonzotta.

„Korábban már voltunk kint, de most idén újra kilátogattunk, mert egyszerűen fantasztikus élményt és kikapcsolódást nyújt ez a program számunkra” – mondta. Hozzátette: a borangoláshoz hasonló a hangulat. „Az különbözeti meg a két eseményt egymástól, hogy a borangoláson kissé hűvösebb volt az idő, most pedig kellemes szellős kora nyári idő van” – tette hozzá. Azt is elmondta, hogy először gondolkoztak, hogy kilátogassanak-e az esős idő ellenére.

Csergezy Norbert a párjával látogatott ki, aki elmondta, hogy kifejezetten szereti a fröccsöt. „Nálam tipikus nyári italnak számít a fröccs, így nem volt kérdéses, hogy kilátogatunk, bár az idő nem a legkedvezőbb, de a hangulat felülír mindent” – hangsúlyozta. Azt is elmondta, hogy a legjobban az édesebb borokat kedveli. „Ha nagyon elkezdene esni az eső, akkor behúzódunk egy hangulatos picébe, annak is megvan a sajátos hangulata” – tette hozzá.