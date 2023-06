Ahogy sok más településen, úgy Sajókazán is nevezetes Szent Iván napja, amely a nyári napfordulóhoz, azaz az év leghosszabb nappalához kötődő népszokásokkal teli ünnep. Régen mindig ekkor tartották a falunapot, mert ilyenkor lehetett a legtovább mulatozni. Idén pedig a Szent Iván napi vigadalom keretében főzőversennyel készült a sajókazai Radvánszky Béla Művelődési Ház.

A bográcsban, vagy üstben készíthető háztáji ételek versenyeztek a Radvánszky-kastély udvarán, szakértő zsűri értékelésével. A zsűrielnök Kőrössy Kálmán, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség életműdíjas séfje volt. Az ételhez szükséges alapanyagokat és eszközöket a résztvevő csapatok biztosították. A szervezők a kijelölt helyről, asztalról, lócáról és tűzifáról gondoskodtak. A legjobban teljesítő csapatok és a különdíjas értékes nyereményben részesültek. Családok, baráti társaságok és civil szervezetek jelentkezését várták – olvasható Sajókaza önkormányzatának közösségi oldalán.

Népi ételek, kézművesség

- Bár korábban mindig Szent Iván napjára, vagy a hozzá legközelebbi hétvégére esett a falunap, ebben az évben júliusban szervezzük majd meg a Sajókazai Napokat. Tavaly rendeztük meg először Szent Iván éjszakája címmel főzőversenyünket több kulturális programmal – számolt be Lévai Ákos, a sajókazai Radvánszky Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója. - Több helyről, intézményekből és civil szervezetektől is jelentkeztek a versenyre. Leginkább a törzsgárda, de mindig vannak új indulók is akár 30-tól 80 éves korig. Általában saját csapattal nevez a Sajókazai Őszikék Nyugdíjas Egyesület és a helyi nyugdíjas bányász egyesület. Többségében hagyományos, népi ételek készültek, amit a csapatok fogyasztottak el a zsűri kóstolója után. Évről évre születnek olyan gasztronómiai alkotások, amelyek kiemelkedőek és bármelyik főzőversenyen megállnák a helyüket. A zsűrihez Kőrössy Kálmán mellett két helyi gasztronómiai szakember is csatlakozott. A kísérő programokkal gondoltunk a gyerekekre is. Amíg a felnőttek főzőcskéztek, a kisebbeknek kézműves játszóházzal és bütyköldével készültünk, ahol többek között gyöngyfűzés volt. Megjelentek a sajókazai kosárfonók, akik az ősi népművészet alapjaiba is bevezették a fiatalokat és az érdeklődő idősebbeket. Továbbá népi játékokba lehetett bekapcsolódni, mint például patkó dobás, mocsár járás és gólyalábazás. Emellett kihelyeztünk egy pingpong asztalt is a mozogni vágyóknak.