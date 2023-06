– A hörcsög – höri – talán a legklasszikusabb belépő kedvenc állat, pár éves gyerekekkel hozzák őket a kezelésre cipősdobozokban, látszik, hogy teljesen tudatlanul, gyakorlatilag próbaképpen. Olyan családok, akiknél nincs az életükben az állattartás benne, azok szoktak a hörcsöggel kezdeni – mondta a boon.hu-nak dr. Puskás Gábor kisállatgyógyász klinikus szakállatorvos, a Miskolci Állatkórház állatorvosa.

– Ilyenformán a traumás kórelőzmények vezetők, ugyanis a kisgyermek rálép, megszorítja, kiugrik a kezéből, és nyakát töri az állatkának, ezek a leg­gyakoribb esetek – tette hozzá.

Fogászati problémák

– Előfordulnak parazitás fertőzések is és atkásság, ami kezelést igényel. A fogászati problémák visszatérően előfordulnak, ugyanis csak idő kérdése, hogy kialakuljon a fogtúlnövés, illetve az egyéb fogászati rendellenességek. A rágcsálók fogazata egész életük során folyamatosan nő, amit a táplálkozásukkal koptatnak, viszont ha nem megfelelő táplálékot kapnak, akkor ez a természetes folyamat elmarad. Ezeket a deformációkat rendszerint csak későn veszik észre a kezdő gazdik, amikor már olyan drámai szintet ér el, hogy belenőnek az ínyükbe, fogtályogokat okoznak, és az állatok nem esznek. A hörcsög, mint minden rágcsáló, nagyon rosszul tűri a koplalást, úgyhogy egy napok óta nem evő hörcsög sajnos már életveszélyes állapotban lévő állat, még akkor is, ha mászkál, és ránézésre nem gondolnánk, hogy nem sokára elpusztul, ha nem segítünk neki. A hörcsög nagyon rosszul tűri a stimulust, ha egy idegen ember, jelesül az állatorvos kézbe veszi egy idegen környezetben, és elkezdi vizsgálgatni. Már ez olyan sokkhatásként éri a kis állatkákat, hogy láttam már olyat, hogy a vizsgálat közben pusztult el egy kis hörcsög – idézi fel a szakember.

– A tengerimalac nagyon gyakori házi kedvenc, és szintén kezdő állattartó családok szokták választani. Hasonlóan gyakori a traumás kórelőzmény, hogy ő is kiugrik a gyermek kezéből, vagy könnyen rálép, megszorítja a gyermek. Parazitás fertőzések is gyakoriak, csakúgy, mint a fogászati problémák, ahogy a höriknél. A nyuszikról érdemes még beszélni, ami nem rágcsáló állatfaj, de tipikusan oda soroljuk, mert nála is az állandóan növekedő fog tud komoly gondokat okozni. Jellemző a puffadásos kórkép, amikor a nem megfelelő táplálás következtében hamar kialakul, de nem előzi meg fogászati probléma. Minden rágcsálónak nagyon speciális táplálási igényei vannak, és ezt nagyon ritkán tudjuk kielégíteni azzal, ha bemegyünk a nagyáruházba, és megvesszük a hörcsög- vagy nyúltápot. Ezzel a kizárólagos tápetetéssel önmagában az állat pusztulását okozhatjuk. Például a nyuszinál a kizárólagos tápon tartás az életét is követelheti – figyelmeztet az állatorvos.