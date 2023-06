„Mintegy 9-10 miskolci és környékbeli gyülekezet összefogásával valósulhat meg ez a felekezetközi testvéri találkozó. Ma már nemcsak néhány történelmi, vagy új protestáns felekezet fog itt össze, hanem országos távlatokig kacsintgatunk” – ismertette Péter András szervező, a Diósgyőri Református Gyülekezet lelkipásztora. „Az életet, az élet Urát, valamint egymást is ünnepeljük itt, akik már felismertük, hogy milyen fontos az emberiség számára Isten összefogó szeretete. A mottónk is egy közös összejövetelünk alkalmával született, amikor miskolci pásztorok együtt imádkoztunk. Ez egy biblia idézet, amit az első keresztény gyülekezetről írt az evangélista.”

Egy szívvel és lélekkel

„Nagy megújulást tapasztalok abban, hogy a keresztény gyülekezetek, akik Krisztusban egyek, képesek összefogni. Mi hiszünk abban, hogy Jézus ma is él és nem egy filozófiát követünk. Ő is ezért az egységért imádkozott” – hangsúlyozta Nagy Attila társszervező, a Miskolci Szabadkeresztény Gyülekezet pásztora. „Két éve 15-20 gyülekezetvezetővel második alkalommal szerveztünk Miskolcon Egy nap a nemzetért ima és dicsőítő alkalmat, ahol a vármegyeszékhelyeket és Budapesten húsz helyszínen egy időben két órán keresztül imádkoztunk. Ennek a folyamatnak a része, hogy a Miskolci Szabadkeresztény Gyülekezet tavaly aktívan bekapcsolódott a Miértt Fesztiválba is, mert nem szeretnénk behúzódni a templom falai közé.”

„Az esemény két helyszínen valósul meg: a Diósgyőri Református Gyülekezet közösségi házában és kertjében, valamint a Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskolában. A három nap alatt ez közel harminc szolgálati területet jelent, amire 110 szolgáló önkéntes jelentkezett mindenféle korosztályból” – emelte ki Horváth Péter, a Diósgyőri Református Gyülekezet elöljárója.