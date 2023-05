A Miskolci Állatkert és a Csodamalom Bábszínház új, közös projektjét bemutató sajtótájékoztatót tartottak szerdán a bábszínházban. Az alkalom több szempontból is különleges volt, hiszen egy kivételes és nagy sikerű külföldi produkció kezdődött 18 órakor, amelyet megelőzően ismertették az együttműködés részleteit, illetve az állatkert dolgozói rögtönzött bemutatóval, kedvcsinálóval várták az előadásra érkezőket.

A holland Duda Paiva Company „Elfelejtett lények és elveszett ügyek” című előadásának főszereplői olyan fajok, amelyek mára már kipusztultak. Ezzel ellentétben a bábszínház fogadóterében olyan állatokat mutattak be, amik szinte mindent túlélnek, ilyenek például az egerek. A program a 10.Színházi Olimpia 2023 / Theatre Olympics 2023 -Bábművészeti Világtalálkozó keretein belül valósult meg. Közel négyszáz előadás van a világtalálkozó programjában, több mint 57 külföldi csoporttal. A világhírű Duda Paiva Company Magyarországon csak Egerben, Debrecenben és Miskolcon lép föl ezzel az előadással. A produkció eredetileg angol nyelven folyik, de a magyar közönség számára átformálták a szövegezést, nagyrészt non-verbálissá tették, hogy mindenki, felnőtt és gyermek egyaránt megértse.

Nem teszik le a bábot nyáron sem

Az állatkerttel történő együttműködés apropója a kettős jubileum. Az állatkert a negyvenedik, a bábszínház a harmincadik évfordulóját ünnepli ebben az évben – mondta Temesvári Éva Rita, a Csodamalom Bábszínház igazgatója. Hozzátette: a célközönségük ugyanaz, a családok, a gyermekek. Az is hozta az összekapcsolódást, hogy télen a bábszínház be volt zárva és nem tudtak annyit adni a közönségnek, amennyit szerettek volna ebben az évadban. Mivel az állatkert egész nyáron nyitva van, ellenben a bábszínház be van zárva, ezért jött az ötlet, hogy ott legyenek szabadtéri előadások. Így nem fosztják meg a gyerekeket nyáron sem a bábszínházi élménytől – vélekedett az igazgató. Kesztyűs bábos és utcaszínházas előadásokat láthatnak majd főként a látogatók. Kapcsolódnak továbbá a színházi olimpiához és a bábszínházi világtalálkozóhoz is külföldi vendégekkel. Így lesznek saját darabok és meghívott előadók is.

A jubileumi évad végéhez érnek lassan. Máskor nem játszanak nyáron, most is június 4-én lesz a záró eseményük – avatott be Fekete Dávid, a Csodamalom Bábszínház művészeti vezetője. Azonban, hogy ne maradjon a város bábszínház nélkül a nyáron sem, ezért szövetkeztek a Miskolci Állatkerttel, ott épül egy színpad, ahol minden vasárnap tíz héten keresztül a már megszokott kezdési időpontban délelőtt fél 11-től lesz egy-egy olyan bábjáték, ami szabad téren is játszható – tudatta a művészeti vezető.