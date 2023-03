Léna és Frédi

Léna és Frédi fiatal, két év körüli kutyák, kirobbanó életkedvvel és vidámsággal. Frédi (a rövid szőrű fiú) sem lassú, de Léna egy szőrös versenyautó (amellett, hogy nagyon szép is, tehát egy Ferrari). Amikor Frédi a kanyarokban már csak driftel, Léna még gyorsítani is tud – egyszerűen jobb az úttartása. Mindketten kedves, szelíd kutyák, más kutyákkal is jól kijönnek.

Videó: Kiss József