Ahogy a boon.hu is megírta, a napokban mentett ki a Mályi Madármentő Állomás négy mókust Miskolcon. A kicsik szépen cseperednek és már a szemük is nyílik, így a korukat is tudják: három hetesek. Jelenleg cumival etetik őket, de az egyesület tagjai már lelkesen készülnek a mókusok fürge szaladgálására is.

