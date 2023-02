Manapság a Valentin-nap meghatározó szerepet tölt be a párok életében. Akár szeretjük, akár nem, mégis fontos végiggondolni, hogy milyen módon állunk ehhez a naphoz. Azoknál a pároknál, akik hosszú ideje élnek együtt, már nem is olyan könnyű a romantikát beépíteni a mindennapokba. A szerelmesek napjának ünneplése segíthet, hogy fenntartsuk a szenvedélyt, ezzel is hozzájárulva, ahhoz, hogy a szerelem kitartson.

Jó lehetőség az egymásra figyelésre

A Valentin-nap jó lehetőség a pároknak, hogy az évben legalább egy napon egymásra és az egymás iránti érzelmeikre koncentráljanak. Persze a jó párkapcsolathoz még nem elég évente egy nap romantikázás. Egyébként, ha a pár egyik tagja sem szereti igazán a Valentin-napot, az ebben való egyetértés szintén pozitív érzelmeket szülhet egymás iránt. Mindenki másképp éli meg ezt a napot. A legjobb azonban, ha ezen a napon barátainkkal töltjük az időt. A barátaink társaságában ráeszmélhetünk arra, hogy olyan emberek vesznek körül, akik igazán szeretnek bennünket, így nem az egyedülállóságra koncentrálunk. Fontos megérteni, hogy az egyedülállóknak sokkal magabiztosabbnak kellene lenniük saját helyzetüket illetően, ugyanis ez éppen abban segíthet, hogy új emberekkel könnyebben ismerkedjenek meg.

Többen keresnek ilyenkor párt

Az új év kezdetekor hajlamosak vagyunk fogadalmakat tenni és kétségtelen, hogy a regisztrálók számára a Valentin-nap is nagy hatással van. A közelgő szerelmesek ünnepe arra motiválja az egyedülállókat, hogy változtassanak a helyzetükön, és új emberekkel ismerkedjenek. Az olyan társkereső oldalak, mint az Elittárs és úgy általában az internetes ismerkedés mindig jó megoldást nyújt azoknak, akik társat szeretnének találni. Így határozottan kijelenthető, hogy az év első negyedében megugrik a regisztrálók száma.

Pócsi Orsolya

Fotós: Bátor Laca

A párok aktuális boldogságát nem a Valentin-nap határozza meg – jelentette ki a boon.hu-nak Pócsi Orsolya klinikai szakpszichológus. Hozzátette: minden alkalmat meg lehet ragadni arra, hogy ünnepeljék a párok a szerelmüket, mert annál a kapcsolatnál nincs csodálatosabb dolog, ami két ember között kialakulhat.

Pócsi Orsolya azt is elmondta, ha van ehhez egy nap, amikor meg tudják egymást ünnepelni a párok, azt ki kell használni.

„Minden, ami a párkapcsolatokról szól az üdvözlendő és a másik ember a gyógyszer egy adott személy számára, hiszen az ember alapvetően társaslény” – hangsúlyozta.

Arra is kitért, hogy egyre többen egyszerűbb szövegekkel udvarolnak, ami rövid és lényegre törő.

„A telefonszám elkérés még mindig trendi, de már olyat is hallottam, hogy valaki azt kérdezte a másiktól, hogy honnan hullott le ez a fényes csillag az égről” – mutatott rá.