Az Arborétum megálmodója és megalapítója Dr. Adorján Imre, egykori főorvos volt, aki maga szerezte be valamennyi növényegyedet. Azok mára hatalmas, több méter magas fákká nőttek. Tisztelegve munkásságának és örökségét megőrizve a fenyőkert az ő nevét is viseli. A terület hivatalosan a miskolci önkormányzat tulajdonában áll, kezelését, megőrzését az Avasi Arborétumért Alapítvány végzi. 2003 óta helyi védettségű természetvédelmi területnek minősül.

A legtöbb növényfaj örökzöld, több mint hatszáz nyitvatermő faj és fajta több mint ezer egyede található meg, más kontinensek jellegzetes fajai mellett számos, hazánkban őshonos fajok is fellelhetőek, köztük természetvédelmi szempontból védett fajok is. Cédrus, jegenyefenyő, lucfenyő, vörösfenyő faj és fajta, álciprus, boróka, tiszafa és tuja változatok. A fajok telepítésének célja volt a hazai, európai és más földrészek fajainak ismertetése, ezáltal a botanikai ismeretek gazdagítása az érdeklődők számára. A nagyszámú növényfaj mellett állatfajok is megjelennek a kertben, kihasználva a lakóházak között elterülő zöld területet.