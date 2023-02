Szent Bálint tisztelete valószínűleg két azonos nevű, a 3. században élt vértanú – Római Szent Bálint áldozópap és Terni Szent Bálint püspök – alakjából olvadt össze, és a háttere legendákon alapul – tudtuk meg korábban Juhász Ferenc atyától, a miskolci Mindszenti templom plébánosától. – Az előbbit Claudius Gothicus római császár fejeztette le 270 körül Rómában, mert nem akart a császár kultusznak hódolni. Nyakassága miatt őrizetbe vette a császár főtisztje és a házába került. Itt meggyógyította a tiszt vak lányát. Csodatétele hatására az egész család keresztény hitre tért. Megmentőjükkel együtt őket is kivégezték. Az áldozópap sírja fölé később Gyula pápa templomot emelt Rómában.

Szent Bálintot ábrázoló pad Gyömrőn

Fotós: Köztérkép

Terni Szent Bálint a korabeli Iteramna, mai nevén Terni püspökeként szolgált. A törvény abban az időben tiltotta a férfiaknak a katonai szolgálat előtti házasságkötést. Bálint püspök viszont titokban megeskette a szerelmes párokat. Ő volt az első, aki egy pogány férfit és egy keresztény nőt is összeadott. Több testileg sérült embert meggyógyított az imáival. A csodálatos gyógyulások hatására a város kormányzójának Placidusnak a fia is elfogadta a keresztény hitet. Emiatt a kegyetlen apa megkínoztatta, majd lefejeztette Bálint püspököt. Hívei titokban eltemették Bálint holttestét, és virrasztottak sírja felett, de tettükért őket is kivégezték – írja a Magyar Katolikus Lexikon.

Várták a vadgalambokat

A nagy keresztényüldözés időszakában, a 3. században vált népszerűvé Szent Bálint tisztelete, aki a szerelmes párok, a lelkibetegek és az epilepsziások védőszentjeként vonult be a köztudatba. Emléknapját a tavasz kezdetéhez kötődően február 14-én tartja a katolikus egyház.

A szerelmesek napjának közismert neve, a Valentin-nap is onnan ered, hogy a Bálint latin változata a Valentinus. Az ókori Rómában két termékenységi pásztorünnepet: Faunus és Lupercalia ünnepét is ebben az időszakban, február 13-15. között tartották.

– Leginkább bajor területeken imádkoztak Szent Bálinthoz. A történelmi Magyarországon Délvidéken, illetve Szegeden terjedt el kultusza. Hazánkban egyetlen olyan kápolna létezik a baranyai Bóly városban, amit Szent Bálint tiszteletére szenteltek fel – nyilatkozta Juhász Ferenc atya. – Főleg a lányok kérték közbenjárását, hogy a párkapcsolatuk tartós legyen a választottjukkal. Emellett a szívbetegségek, a köszvény és a látással kapcsolatos problémák gyógyításához is hozzá könyörögtek. Az epilepsziára hajlamosak gyakran viseltek a nyakukban úgynevezett bálintkeresztet. A néphagyomány szerint, ha Bálint-napon hideg, száraz idő van, akkor jó termés lesz. Azt tartották, hogy ilyenkor választanak párt a verebek és ekkor jönnek vissza a vándorló vadgalambok. Néhány területen ezen a napon szokás volt etetni a madarakat.