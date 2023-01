– Valóban enyhébb tél a kelleténél – nyilatkozta Molnár Gergely méhész. A „Mézes Gergő méhészet” tulajdonosa szerint a legoptimálisabb hőmérséklet a méhek szempontjából a 0 fok alatt és mínusz 5 fok közötti érték, ez a tél azonban sokkal enyhébb.

Biológiai radiátorok

A méhek egyébként jól bírják a hideget, és nagyon speciális technikával tartják melegen a kaptárat és az egész méhcsaládot. – Nem alszanak téli álmot, ez egy tévhit – hangsúlyozta a szakember. – Amikor a méhek telelőbe vonulnak, akkor fürtbe rendeződnek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy labdaformát vesz fel a méhcsalád. A fürt külső rétegeiből a méhek a kör közepe felé vándorolnak, így mindegyik méh meg tud melegedni. Normál téli időben, amikor még nincs fiasítás – vagyis az anyaméh még nem indítja meg a petézést –, akkor a telelő méhek folyamatosan mozognak, így hőt is termelnek. A nyugalmi időszakban a kaptárban a méhek hőmérséklete a magban akár 25 Celsius fok is lehet, míg a külső héjon – a gömb kérgén –, 0, mínusz 1 fok.

Veszélyes meleg

– Azonban ha elérkezik az enyhülés – a méhek például érzékelik azt is hogy hosszabbak a nappalok –, olyankor a méhanya elkezd petét rakni. A kaptár maghőmérsékletének ilyenkor el kell érnie a 36,5 Celsius fokot. Ugyanis a szaporításhoz erre a hőmérsékletre van szükség. Ha ilyen enyhe a tél, ahogy most is, akkor a méhcsaládok gyakran elkezdik ezt a folyamatot – emelte ki a vizsolyi méhész. Ebben az a veszélyes, ha például márciusban jön el a tél, és akkor a telelő méhek hamarabb elpusztulnak.

Helyi tapasztalat

– Bejött ez az enyhe idő, ami nálunk azonban nem tartott olyan sokáig, mint a Dunántúlon, ott sokkal inkább beindult a méhcsaládoknál az élet, sőt, ott már virágpor-hordás is volt, láttam egy-két ilyen fényképet, nálunk még ez nem jellemző ennyire – foglalta össze Molnár Gergely.

Védekezés

Télen takarással, szigetelő rétegek felhelyezésével lehet védeni a kaptárakat, azonban az eddigi enyhe idő miatt Vizsolyban ezt tudatosan nem tették meg, a méhész tapasztalatai szerint mindössze 1-2 családjánál indult be a fiasítás.

– Az enyhe télben azt tehetik a méhészetek, hogy hűtik a kaptárjaikat. Mint ahogy mi sem takartuk be eddig a kaptárokat teljes mértékben, viszont ha beindul a szaporodás, akkor nagyon fontossá válik a takarás – emelte ki a méhész.