A házi készítésű méhecskehotelek vagy más néven darázsgarázsok barkácsolására buzdítanak a természetvédők, hogy a szelíd, magányosan élő méhek és darazsak szaporodását segítsük. Február végéig érdemes elkészíteni és kihelyezni a méhecskehoteleket, amikkel a lakosság is sokat tehet a beporzó rovarok védelméért – hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME). A szelíd, magányosan élő beporzók szaporodását segíthetjük ezekkel az élőhelyekkel, amelyeket könnyedén elkészíthet a család a gyerekek bevonásával is.

Nem kell tőlük félni!

A hatalmas kolóniákban élő, köztudottan agresszív telepes méhek és darazsak mellett az állatcsoport mintegy 90 százalékát magányosan élő fajok alkotják. Ezek a magányosan élő méhek és darazsak körülöttünk élnek kertekben, parkokban, iskolákban, óvodákban, lakótelepeken – még a sokadik emelet magasságában is előfordulnak. Szelídségük miatt nem figyelünk fel rájuk, de mindenütt ott vannak, ahol virágokat találnak, és ha nem fogjuk meg őket, teljesen ártalmatlanok.

A faodvakban, kaptárakban élő házi méhekkel szemben a magányos fajok ujjnyinál vékonyabb járatok védelmére bízzák utódaikat, amelyekbe a nőstény méhek nektárt és virágport, a darazsak pedig megbénított ízeltlábúakat halmoznak fel, erre petéznek, majd a bölcsőket sárdugóval zárják le. A kikelő lárvák ebből a táplálékból lakmároznak mielőtt bebábozódnának, majd átalakulásuk végén kifejlett rovarként átrágják magukat a sárdugón, és megkezdik néhány hetes felnőtt életüket. Ilyen bölcsőkamrák készítésére buzdít az egyesület, mivel nagyon könnyedén elkészíthetők, és remek foglalkozás lehet a családnak, de akár óvodai foglalkozáson, iskolai órán, szakkörben is jó időtöltést jelenthet.

Az erkélyre, ablakpárkányra, virágos balkonládák mellé is kihelyezhető méhecskehotelt vagy darázsgarázst legegyszerűbben 2-10 milliméter átmérőjű furatokkal lyuggatott tűzifakugliba lehet elkészíteni, de sokféle fajtája van: farakásból, nádszövetből, bambusznádból, gerendahulladékból is készíthetők, de szekrénybe is felhalmozhatjuk ezeket a lyuggatott anyagokat, illetve kémcsövek felhasználásával látvány-méhecskehotelt is létrehozhatunk. Ezeket az MME ajánlása szerint február második felében, március elején érdemes kirakni esőtől védett helyre – például eresz alá, ablak- és erkélybeugróra, tornácra –, lehetőleg keleti-déli tájolással, hogy közvetlen napsütés is érje.

A méhecskehotelek vagy darázsgarázsok márciustól május végéig, június közepéig a legforgalmasabbak, és kiváló lehetőséget biztosítanak arra, hogy akár néhány centiméternyi távolságból figyeljük – még nagyítóval vagy fényképezőgéppel is – a magukat nem zavartató rovarok jövés-menését otthon, a munkahelyen vagy az oviban, iskolában.