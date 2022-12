A néphit sokféle szokást tart számon, az év első és utolsó napjára, amelynek célja az egészség megőrzése, és a létező, vagy álmodott gazdaság megtartása, illetve megszerzése volt. Ezek közül válogattunk.

Veszekedés nélkül

Amit ma csinálsz, olyan lesz az éved. E köré a mottó köré épül sok hiedelem. Így nem véletlen, hogy a vitáktól óvakodni kellett, nehogy az egész esztendő békétlen legyen. Ezzel magyarázható a szomorúság kerülése is.

Nincs kölcsön

Újév napján semmit sem ajánlatos kiadni a házból, ugyanis az egykori magyarázat szerint akkor egész éven át minden kimegy majd onnan. Az újévet nem jó tartozással, adóssággal kezdeni, ez utóbbi a mai ember számára is megszívlelendő lehet, már ha ki tudja egyenlíteni azt.

Elviszik a szerencsét

Tilos mosni és szemetet kiönteni is, mert ez utóbbi például kiviszi a házból a szerencsét. Az ételek közötti babonás válogatás szokását azonban gyakrabban megtartjuk, sokan még a hozzáfűződő babonát is jól ismerik. Elkaparja a szerencsét, ez áll a baromfihús evésének tilalmának hátterében, míg a pulyka mérget hoz a házba, a hallal pedig elúszik a szerencsénk. Ezalól valamiért eleink a folyó mellett élőket felmentették, ott az a szokás dívik, hogy „ahány pikkely, annyi pénz”. De van segítség azoknak is a hiedelemtárban, akik mégis halat ennének, annak ellenére, hogy nem folyó mellett laknak, nekik azt ajánlják, hogy a farkánál kezdjék el enni, mert így nem tud elúszni a szerencsével együtt.

Hozza a szerencsét

Újévkor – ezt a szokást ma is sokan tartják - disznót kell enni, mert ez az állat, a népi hidelmek magyarázata szerint kitúrja a szerencsét, ráadásul a malac nemcsak szerencsét, hanem gazdagságot is hoz. Persze, nem minden tagja – szól az intés - a füle, a farka, a körme és a csülkei hozzák csak ezeket az áhított dolgokat. A lencse mellett minden szemes termés, így a rizs is ajánlott, ami szintén a gazdaság szimbóluma, egyes helyeken még zsebbe ajánlatos tenni például a lencséből néhány szemet. Szerencsét hoz az is a népi bölcsesség szerint, ha megtöltjük a tárolóedényeiket, legyen só, cukor vagy liszttartó, mert az is a jövő gazdagságát szolgálja.

Harapós szerencse

Fogorvosi szempontból megkérdőjelezhető a következő szokás. Sok helyen ugyanis szilveszter napján szerencsepogácsát is sütöttek, amely során az egyikbe - még a sütés előtt –, egy pénzérmét rejtettek el. A babona szerint annak, aki megtalálja az érmét, bőséges lesz az újéve.