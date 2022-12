Az Észak-Magyarország 1962. december 24-i lapszámának címoldalán szerepelt, hogy az akkori neves miskolci éttermek milyen karácsonyi étel kínálattal készülnek. Kíváncsivá tett: 2022-ben mi a trend, hagyományos karácsonyi menüvel készülnek-e a vendéglátók. A körkép eredménye meglehetősen szerteágazó.

Amit biztosan leszögezhetünk: kevesen vesződtek kifejezetten karácsonyi menüsor összeállításával. A három vagy négycsillagos szállodák éttermei a szállóvendégekre koncentrálnak, svédasztalos reggelivel és vacsorával készülnek. Ebben biztosan lesznek szezonális fogások, ezeket azonban „külsős” vendégeknek nem szolgálják fel.

A Lillafüredi Palotaszálló (Hunguest Hotel Palota****) tájékoztatásul azt közölte, hogy konkrét karácsonyi menüajánlattal a szálloda teltsége miatt nem tudnak foglalkozni.

Egy Miskolc belvárosában működő halételekre specializálódott étterem weboldalán karácsonyi ajánlatot hirdet, elvitelre kínál levest és főételt is, azonban kérdésünkre azt a választ kaptuk, hogy portálunkat nem hatalmazzák fel a konkrétumok közlésére.

Hagyományos és korhely halászlevet és sült húsokkal teli tálat kínál – akár elvitelre is – az Aranykorona Történelmi Étterem és Látványpince – avatott be Szendrei Mihály, az étterem vezetője. Azonban azt is hozzátette, ők is - ahogyan sok más étterem és vendéglátóhely – bezárnak az ünnepekre. December 24-én délután 3 óráig vannak nyitva, hiszen az alkalmazottaknak is van családja, ők is szeretnék otthon tölteni a szentestét. Ahol nincs szállóvendég karácsonykor, ott nem érdemes nyitva tartani – vélekedett az étteremvezető.

Az idén Michelin ajánlást kapott miskolci étterem, a Végállomás bistro&wine weboldaluk információi alapján szezonális étkeket kínál, amelyeket előrendelés esetén december 24-én délelőtt még el lehet vinni tőlük. Ezek azonban csöppet sem mondhatóak klasszikusnak vagy hagyományos karácsonyi menüsornak. A teljesség igénye nélkül néhány ezek közül: „Kacsamáj-terrine mákos kaláccsal, 100 százalékos almalében konfitált hagyma, birsalmasajt, somlekvár. Vagy Csicsókás vargányákrémleves gesztenyével, zemplémi keménysajt. Illetve Körös-menti harcsa édesburgonyás fodros kelsalátával, brokkoli, szeder, fenyőmag, céklás miso-mártás. Aki pedig kedveli a vadat, annak sült szarvasgerinc, fekete trombitagombás, pirított szilvás gombóc, étcsokoládés szósz. És végül „egy falat karácsony” - mogyoró, lucfenyő, narancs és fahéjas csokoládé.