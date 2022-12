Idén jóval drágább lesz a karácsonyi menü, mint tavaly volt, általánosságban elmondható, hogy negyven százalékkal minimum többet kell fizetni ugyanazért a vacsoráért akkor is, ha magunk főzünk.

Az éttermek kínálnak karácsonyi menüt, hidegtálakat és halászlevet is, ha valaki nem szeretne a főzéssel vesződni. De a legtöbben el sem tudják képzelni, hogy ne az ő főztjük kerüljön az ünnepi asztalra. Vajon mennyibe kerül most egy klasszikus, bevált recept alapján összeállított ételsor? Két nagymama avatott be abba, náluk mi a gyerekek és unokák kívánsága és azt mennyiből lehet kihozni.

A megszokottat szeretik

Halászlé és rántott hal nélkül náluk nincs szenteste, ez hagyomány – mondta Nagy Józsefné Erzsébet. Majd hozzátette: amióta unokái vannak, azóta szálkamentesen készíti a halat és baconbe töltött csirkemellet is süt, mert azt nagyon szeretik a gyerekek. Ez most is így lesz.

Felmerült, hogy idén étteremből rendeljenek karácsonyi menüt, de ezt a család több tagja is elvetette. Saját számításai szerint a ponty halászlé 7 ezer forintból jön ki, a rántott halhoz 80 deka halat vásárolt, az 3700 forintba került. Egyébként sajnos ritkán esznek halat, havonta átlagban egyszer, de akkor minőségit választanak. A csirkemell kilója köztudottan 1500 forint, 40 deka bacon hozzá 1600 forint volt. Lesz még bejgli is természetesen – emelte ki Erzsébet. Mindig négyet szokott sütni, kettő diósat és kettő mákosat, de idén eltolódik az arány a mákos felé. A dióbél nagyon drága 3700-tól 5000 forintig adják kilóját és nem is fogy annyira a családban, mint a mákos, amiből sikerült 1800 forintért venni egy kilót a piacon. Az a népszerűbb, úgyhogy abból idén három lesz – vélekedett Erzsébet.

A drágulás miatt sem változtat

Legalább másfélszeresére emelkedett mindennek az ára tavaly karácsony óta – hangsúlyozta Halász Istvánné Ibolya. De ettől függetlenül mindent megfőz és megsüt, amit szokott, ebből nem enged – tette hozzá. Régen, az ő gyerekkorában csak kalács volt, meg bobajka, annak is örültek, de ma már más a trend. A gyerekek elvárják, hogy többféle sütemény is legyen az ünnepi asztalon. A legolcsóbb a kókuszkocka volt eddig, tavaly kijött ezer forintból, idén ugyanaz az adag 1500 forintba kerül. A bejgli saját dióból készül, de lesz mákos is, illetve már korábban elkészült a mézeskalács. Ez az amit csak pár éve készít Ibolya, amióta unokái vannak. Szenteste kettesben lesznek a férjével, halászlé és rántott hal lesz a menü. Másnap jönnek haza a gyerekek és unokák, úgyhogy akkor készül húsleves csigatésztával, rántott hús és a szintén elmaradhatatlan töltött káposzta. Úgy fogalmazott Ibolya: az ünnepek alatt végig főzni-sütni fog, de ez a nagymamák sorsa és ő egyáltalán nem bánja.