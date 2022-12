Kos

Mindig tudja, hogy mit, mikor kell tennie, de ez a határtalannak tűnő idő most elbizonytalanítja. Miközben nagyon élvezi, hogy mindenkinek segít, most már nagyon fáradtnak érzi magát. A baj csak az, hogy minden pihenéssel töltött időt úgy él meg, mintha valami letöltendő büntetés lenne. Adjon időt saját magának is, ezt üzenik a csillagok.

Bika

Az élet örömeivel alig tud betelni az ünnepek alatt is. Az pedig, ha a családjában ennek más is örül, még nagyobb boldogsággal tölti el. Alig várja már, hogy szervezhessen olyan programot is, ahol az evésen kívül a sport és a játék is szerepet kap. Rajta hát!

Ikrek

Mindent szeretne idén is. Csendes, meghitt ünnepeket éppúgy, mint olyan forgatagot, amely csupa ritmus. Ezt senki nem tiltja, csak találja meg azt az egyensúlyt, ami a többieknek elviselhető. Önnel egyébként is kaland az élet!

Rák

Azt szeretné, hogy ezek a csendes, nyugodt pillanatoknak soha ne érjenek véget. Pedig most jó lenne kimozdulnia a komfortzónájából. Ha nagy a zaj, húzódjon vissza pihenni, ha pedig nagy a csend, nyugodtan zavarja fel az állóvizet valami örömtelivel, mert megéri!

Oroszlán

A legnagyobb boldogsága az, ha minden szerettét biztonságban tudja, és külön figyelmet szentel a boldogságuknak is. Mindent pontosan eltervezett, hogy olyan pazar legyen, amilyet ön szerint megérdemelnek, és ez sikerült is. Élvezze a sikert!

Szűz

Nem lehet megőrizni a rendet, ha máskor nem, ezt most is megtapasztalta. Nem tudja eldönteni, hogy magányra vágyik jobban, vagy a közös időtöltésre. De ne feledje, minden olyan pillanat, amit ma megél, holnapra emlékeit gazdagítja. Érdemes megélni ezeket a pillanatokat – a rend kevésbé fontos – ezt üzenik a csillagok.

Mérleg

Már régóta érzi, hogy egyre nehezebb visszabillentenie magát egyensúlyi pozíciójába. Pedig ez az ünnep is ezt segíti, hogy újra türelmesnek, bajoktól mentesnek és boldognak érezhesse magát. Szeret mindenkinek mindent megadni, most saját magának is adjon egy kis pihenőt, és ne legyen lelkiismeret-furdalása, nem kell mindig pörögni.

Skorpió

Ádáz harcot vívott az elemekkel, hogy minden tökéletes legyen az ünnepek alatt. Nem csoda, hogy mostanra kiborult és kifáradt. Adjon át másoknak is feladatokat, vagy húzzon ki a listából párat belőlük, mert így nem lesz emlékezetes a karácsonya. A legjobbat szeretné mindenkinek, ezért magából is legjobbat adja, ehhez azonban lejjebb kell adnia maximalizmusából.

Nyilas

Most is tele van tervekkel. Egy pillanatra nem áll le az agya, állandóan álmokat sző és fejben megvalósít. Ez minden máskor rendben is van, csak ezekben a hetekben nincs rendjén. Jöjjön le az egekből a többiekhez, legyen többet velük, most figyeljen jobban rájuk! A csillagok az üzenik: élvezni fogja!

Bak

Sok vita előzte meg ezt az időszakot, de később azt vette észre magán, hogy most már nem akar mindig győzni a szócsatákban. Megelégszik azzal, hogy figyelembe veszik véleményét, elfogadják, és gyakran a tanácsát is kikérik. Ezek a hetek minden jóval elhalmozzák, fogadja csak el a mindenség bőkezűségét.

Vízöntő

Úgy érzi, nem bírja ezt a csendet. Nyugalom, hamarosan minden visszatér a régi kerékvágásba, és akkor majd újra hiányozni fog egy kicsit ez a meghittség. A jövő év egyébként is sok meglepetést tartogat, szerencsés időszak kezdődik életében. Ez most a feltöltődés ideje, ezért van minden.

Halak

Ezek az ön hetei. Az ünnepeket önnek találták ki! Pihenés, szórakozás, meghittség, szeretet, ennél jobbat el sem tud képzelni. Egy dolog keseríti el egyedül, hogy egyszer ez is véget ér. Minden csak szervezés kérdése, szeretteinek is fontos az együtt töltött idő, iktasson be hasonlóan szórakoztató és pihentető programokat egész évben.