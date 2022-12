A program két szekciója részletesen körüljárta az idősödéshez kapcsolódó tudományos kutatások eredményeit, és hasznos, gyakorlatba is átültethető tudnivalókat kínált az érintett hallgatóságnak. A szünetben az érdeklődők megtekinthették a Kreatív és művészi utak a világ megismeréséhez című kiállítást az idősek munkáiból az épület könyvtárában. A tárlatot Pelle Anna, a kazincbarcikai Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub vezetője nyitotta meg. A konferencia létrejöttéhez hozzájárult: a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány, a Miskolci Egyetem Modern Filológiai Intézete, a Szikra Alapítvány, a kazincbarcikai Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub és az Újkazinci Baráti Kör.

„Gróf Széchenyi Istvánra, a legnagyobb magyarra emlékezünk, aki ezelőtt 1825-ben egy alsóházi ülésen bejelentette, hogy teljes jövedelmét a tudományos kutatásra fogja áldozni. Később ebből lett a Magyar Tudományos Akadémia, amelynek a miskolci székházában megrendezhettük ezt a szakmai napot – mondta köszöntőjében dr. Dobos László, a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány elnöke. – A konferencián két plenáris előadás és kilenc rövid előadás hangzik el két szekcióban. A mottónk egy nagyon fontos kérdésre világít rá, hogy hogyan is állunk mi, idősek a világ megismerésével. Számunkra ez az új dolgokon kívül a régi emlékek felelevenítését, nosztalgiázást is jelent, a memóriánk megerősítésével. Nekünk, idős embereknek óriási szükségünk van a személyes találkozásokra, kézfogásokra és egy kis ölelésre, és örülünk, hogy újra együtt lehetünk.”



Borítóképen: Dr. Dobos László köszöntője | Fotó: DA