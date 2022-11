A zsűri által kiválasztott 165 pályaműre a fotopalyazat.magyarorszag.hu oldalon november 24-ig lehet voksolni. A pályázat iránti érdeklődés idén is rekordot döntött, csaknem 38 ezer fotó érkezett be. A szakmai zsűri már kiválasztotta a legjobb képeket, egy 165 pályaműből álló válogatás pedig közönségszavazáson is részt vesz. A honlapon a megadott időpontig bárki szavazhat a neki legjobban tetsző fotókra. Három kategóriában - természet és táj, épített és tárgyi örökség, valamint életképek témában - lehet voksolni. A közönségszavazás győztesei kategóriánként egymillió forint elismerésben részesülnek.

A Magyarország 365 fotópályázatra professzionális és amatőr fotográfusok felvételeit várták. A pályázat indításakor Kaiser Ottó fotográfus, a zsűri elnöke elmondta: a négy évvel ezelőtt indított kezdeményezés céljai változatlanok. A pályázat amatőr és professzionális alkotók kameráján keresztül szeretné megmutatni, miért is lehetünk büszkék Magyarországra: tájainkra, természeti kincseinkre, építészetünkre, hagyományainkra, közösségeinkre.