Tavaly már bemutattuk Béres Szabolcsot, aki az elmúlt tél folyamán minden hétvégén megmerítkezett a nyékládházi Gólem-tóban, akármilyen volt is az időjárás. Több hétvégén is jeget kellett törnie ahhoz, hogy fürödni tudjon a tó vizében. Mint akkor portálunknak elmondta, a hideg (víz) szeretete egészen gyermekkorára nyúlik vissza, hiszen sokszor a nyári vakáció alatt hideg vizes zuhannyal indította a napot, de a leghidegebb hónapokban is órákat volt képes kint lenni a szabadban, dacolva a mínuszokkal. Nyékládházán 2018-ban fürdött először az akkor 10 fokos tóban, és az elmúlt télen vált ez rendszeres szokásává.

A megmerítkezést minden alkalommal alapos bemelegítés, futás, torna előz meg. Csobbanás után pedig gyors öltözködés és meleg tea következik. Mint mondja, a jeges fürdőnek több pozitív hatása is van. Jó hatással van az erekre, a bőrre, energikusabbá tesz, erősíti az immunrendszert, csökkenti a sérülésveszélyt, de a fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatása is ismert.

Mivel mostanra elég hideg lett a hőmérséklet és a víz hőfoka is, Szabi a hétvégén megnyitotta az idei szezont a tavon és ismét fürdött egy jót. A terv az, hogy ezúttal is minden hétvégén megismétli majd a rituálét a saját egészsége érdekében egészen tavaszig.