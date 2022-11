Vendég- és szivárványbabák a témája a Főnix Családbarát Közösségi Tér és a Bükki Dúla Kör kétnapos eseményének, amely pénteken kezdődött. A meg nem született gyermekek, és akik megszületésük után nem maradhattak szüleikkel, örök nyomot hagynak édesanyjuk szívében és lelkében. Ők a vendégbabák. Szinte alig van lehetőség velük és önmagukkal foglalkozni az anyáknak, akik elvesztették babájukat, akárcsak elmondani vagy kérdezni a témában. Ezért fogalmazódott meg a rendezvény ötlete, amely idén meg is valósult. Két napot szenteltek a szervezők a vendégbabák emlékére, az érintettek velük kapcsolatos gondolataira, érzelmeire, kérdéseire. A pénteki nap a Gyászfeldolgozás Módszer Specialista Veszprémi-Szuhánszki Ditta vezetésével kezdődött. Szó esett a veszteség-feldolgozásról, illetve találkozhattak az érdeklődők a miskolci Angyalpark megálmodóival. A szombat délelőtti eseményre pedig a korai veszteséget megélt nőket várják a Városház téri közösségi térbe.

Nem szabad tabuként kezelni

A közösségben van az erő, az ember társas lény, az egymás segítésével, az összekapcsolódással hegyeket lehet elmozdítani – vallja Kovách Réka, a rendezvény szervezője, szüléskísérő dúla. Több mint egy évtizede megrendezi a Holdam Egyesület a Születés Hetét, de egy örömteli várakozással teljes eseményt feldolgozó programsorozatba nem fér bele a gyász. Azonban nagyon fontos téma, amelyet nem szabad tabuként kezelni és beszélni kell róla. Azokat az édesanyákat hívták a kétnapos rendezvényre, akik maguk is érintettek, volt vendégbabájuk, átélték a babagyászt. A feldolgozásban pedig szakemberekkel – dúla, pszichológus, lelkipásztor - történő interakció segít.

Az anya lelke rendben legyen

Egy baba elvesztése a várandósság idején, még születés előtt, vagy közvetlenül születés után a természetes kiválasztódás része, de egy anya, amíg ezt megérti, addig hosszú lelki folyamatokon megy keresztül. És addig, amíg az anya nincs jól lelkileg, a családja sincs rendben. Minden anya ugyanazokat a kihívásokat éli meg, de nem ugyanazokra a megoldásokra jut, másként dolgozza fel a fájdalmát, a veszteséget – emelte ki Kovách Réka. Hozzátette: igyekeztek a témában járatos és Miskolcon elérhető szakértőket behozni a programsorozatba.

Park a vendégbabák emlékére

Vargáné Bárdos Csilla és Imréné Miháczi Ágnes a miskolci Angyalpark megálmodói, valamint a park kivitelezője Tudós-Konkoly Andrea is részt vett a rendezvény első programján. A Görömbölyön lévő nyolcezer négyzetméteres közösségi park, az Angyalpark önkéntes munkában valósul meg, a munkálatok már elkezdődtek. Emlékmű, dísztó, és kutyasétáltató is lesz a területen, ha elkészül – mondta Tudós-Konkoly Andrea, a Dr. Park tulajdonosa. Az országban van máshol is hasonló emlékkert, ahová az édesanyák elmehetnek a gyászukat enyhíteni, hiszen a vesztett babáknak nincs sírhelye. Ezért Miskolcon is szerettek volna létrehozni valami hasonlót – hangsúlyozta Imréné Miháczi Ágnes.