A Magyarország Étele Országos Gasztroverseny népszerűsítése céljából tartottak sajtótájékoztatót az Aranykorona Történelmi Étteremben csütörtökön. Az eseményen bemutatták a miskolci versenyzőket. A verseny számos módon járul hozzá Miskolc imázsának építéséhez. A szervezők várják további helyi éttermek részvételét, érdeklődését, annak érdekében, hogy a megyeszékhely a legelőkelőbb helyezéseket érje el.

Miskolcnak a legjobbak között

Mindenki attól fél a vendéglátásban, hogy nem éli túl a vállalkozása a magas inflációt, a megemelkedett energia díjakat és alapanyag árakat. Azért kell lépéseket tenni, hogy a folyamatot enyhítsék. Már eddig is voltak Miskolcon kezdeményezések, amelyeket az egyesület meglépett, mint például a Barlangfürdő újranyitása. A mostani is egy hasonló, amely a gasztroturizmust erősíti a megyeszékhelyen – mondta Szendrei Mihály, a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület elnöke. A turizmus fejlesztésekor nemcsak a kiadásokról kell beszélni, hanem arról is, hogyan képezzenek több bevételt. El kell érni, hogy minél több turista érkezzen a városba, Miskolc vonzó úti cél legyen – fogalmazott az elnök. Ehhez az is szükséges, hogy a miskolci éttermek olyan rangos megmérettetéseken vegyenek részt, mint amilyen a Magyarország Étele Országos Gasztroverseny. A Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület és a Magyar Konyhafőnökök Egyesülete együttműködése idén márciusban indult, azóta már három közös projekten vannak túl. Példát szeretnének mutatni abban, hogy összefogással, aktivitással és kreativitással lehet eredményeket elérni – mutatott rá az elnök. Miskolc az egyetlen vidéki város, ahonnan három étterem séfjei is indulnak a versenyen. Az Aranykorona Történelmi Étterem, a City Hotel étterme, a Renomé, valamint az Auróra Hotel éttermének séfjei vesznek részt két fős csapatokkal. A sikeresen szereplő vendéglátóipari szakemberek karrierjében nagy lépés és népszerűséget hoz az étteremnek is – tette hozzá Szendrei Mihály.

Évtizedekig nem születtek nemzeti étkek

A legtöbb esetben komoly szakmai fejlődésen megy keresztül a séf a versenyre való felkészülés során és ha még a döntőbe jutó 12 csapat közé isbekerül, akkor annak erős marketing értéke is van a város számára – mondta Asztalos István, szervező, a Magyar Konyhafőnökök Egyesületének elnöke. Hatvan év alatt nem születtek új nemzeti ételek, mint például a Hortobágyi húsos palacsinta vagy a Brassói aprópecsenye, ezen akartak változtatni a szervezők, amikor megfogalmazták a verseny alapgondolatát. Hatodik alkalommal rendezik meg a megmérettetést, amely ma már országos nemzeti értéknek számít – tudatta az elnök. Idén a Petőfi emlékévhez és az 1948-49-es eseményekhez kapcsolódva a huszárételeket helyezik a középpontba.

Csak magyar alapanyagokból

A zsűri 14 tagból áll, hét fő dönt arról, ki jusson a döntőbe, majd a másik hét fő a döntőbe jutott ételeket értékeli. Az elő zsűri tagja a miskolci Kőrössy Kálmán életműdíjas mesterszakács, a Lillafüredi Palotaszálló nyugalmazott séfje.

Miskolc nagyon híres volt valamikor a gasztronómiájáról, nagyon sok híres szakács és étterem működött a városban, amelyek kimagaslóak voltak. Most is az a cél, hogy a fiatal nemzedékből is kikerüljenek az egyéniségek, aki szívvel lélekkel alkotnak – hangsúlyozta Kőrössy Kálmán. Az utóbbi években rengeteg olyan étel kerül az étlapra, amelynek fantázia neve van és a vendég nem tudja, mit takar. A szervezők törekvése, hogy minél több minőségi magyar alapanyag kerüljön az ételbe, amely megszületik és nívós legyen a végeredmény is. A zsűriben neves, világszinten is elismert szakemberek ülnek majd, akiknek az lesz a feladata, hogy kiválasszák a verseny szemléletének leginkább eleget tevő ételt – tudatta a Venesz-díjas mesterszakács.