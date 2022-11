A turisztikai szezon utolsó hétvégéjén Márton-napi programokkal várja látogatóit Boldogkő vára. November 12-én, szombaton az egész családnak kitűnő programokat, jó szórakozást és különleges gasztronómiai élményeket ígér Abaúj erőssége. A zempléni hegyekre nyíló csodálatos panoráma, a népszerű sziklajáró és a megújult kiállítások mellett a Galiba Társulat „Lúdas Matyi” előadásaival és jelmezes tárlatvezetésekkel csábítják késő őszi látogatásra az érdeklődőket – tájékoztatott Sikter Péter várkapitány.

Felelevenítik a hagyományt

A népi hagyomány szerint Márton-napon nem volt szabad takarítani, tilos volt mosni, teregetni, mert ez a jószág pusztulását okozhatta. Ekkor vette kezdetét a téli pihenő időszak, ilyenkor jóízű lakmározást rendeztek, amelyhez már le lehetett vágni a tömött libát is. A vár középkori éttermében sült libát is kóstolhatunk, híven a népi mondáshoz, amely úgy tartja: „Aki Márton-napon libát nem eszik, egész éven át éhezik.”

A Márton-napi hagyományokat felelevenítve a váras programok ezen a napon egy különleges színfolttal is gazdagodnak: a lovagteremben három alkalommal is láthatjuk a Galiba Társulat tagjait, akik Fazekas Mihály Lúdas Matyijából mutatnak be kacagtató részleteket. A ne­vetés és a szórakozás garantált, hiszen minden korosztálynak szóló, tréfás nyelvezetben adják elő a jól ismert történetet, vásári komédia formájában.

Vasárnap a Hollóének Hungarica régizenei együttes koncertjei vezetik be a látogatót a középkor világába, sodró lendületű dudazenével húzzák a talpalávalót, előadásaik végén még az „Ördög útja” lépéseit is megtanítják a közönségnek, egy-egy rögtönzött táncházzal pezsdítve a hangulatot.

A szezonzáró hétvége mindkét napján jelmezes tárlatvezetések során mesélik el a vár történetét, és találkozhatunk a vár jellegzetes figurájával, a gönci barackpálinkával fertőtlenítő pestisdoktorral is. Jó hír, hogy a parkolás ingyenes, a takarékosság jegyében érdemes keresni a kedvezményes családijegy-kombinációkat is. A továbbiakban március végéig ugyan már hétvégi programok nélkül, téli nyitvatartással, de látogatható lesz Abaúj ékessége, Boldogkő vára – tudtuk meg.