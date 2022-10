Mint a Capa Központ sorozatismertetője felhívja rá a figyelmet: az Élet és Mű beszélgetéseken a kortárs magyar fotográfiát meghatározó személyiségek vesznek részt. Olyanok, akik már komoly alkotói múltat tudhatnak maguk mögött, akik érett és kiforrott művészek. Működésük markáns nyomot hagyott a huszadik században, de jelenlétük manapság is megkerülhetetlen aktív fotográfusként, tanárként vagy a szakmai közélet részeseként.

A tősgyökeres miskolci Dombovári Tibor – ismerőinek: Bumbi – Kubában csodálkozott rá a víz alatti természet gazdagságára a 80-as évek közepén. "Mi pedig, fotót kedvelők, kiállítások látogatói az ő képeit látva tátottuk el a szánkat jó évtizeddel később: így is lehet a tengerben fényképezni? Magyarországon ő alapozta meg a víz alatti természeti világ értő és kreatív fényképezésének máig tartó virágzását. Már gimnáziumi éveiben vonzotta a természetjárás. De eredetileg kohómérnöknek tanult, aztán a médiával is foglalkozott. Több mint húsz éve pedig az egész életét a búvárfotózásra tette föl. A trópusi vizek színes világát szereti leginkább. Saját elmondása szerint különösen az apró vízi lények megörökítése lett a szenvedélye. Ha nem fotózhat, nem is merül" – írja a Capa Központ programajánlója.

