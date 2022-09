Az „Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket!” bibliai mottóval indítják útjára idén az Ars Sacra Fesztivált szeptember 17. és 25. között. A szakrális művészeti alkotásokat és előadásokat bemutató országos programsorozatba tavaly óta megyénk is bekapcsolódik az Éltető Lélek Alapítvány révén.

Új dimenziókat mutat be

„A szakrális művészet alkotásaival szeretnénk megmutatni a szépet, az igazat és a jót. A zene, az irodalom és a képzőművészet világában így új dimenziókat fedezhetünk fel. Ha nyitottak vagyunk a szakrális művészetek iránt, akár további életünk útmutatóivá válhatnak” – írják a rendezvény honlapján a szervezők.

– Komoly missziós erővel bír a szakrális zene és művészet azok felé, akik bár nem vallásosak, de érdeklődnek a keresztény témák iránt. Miskolcon és környékén rengeteg értékes zenész, kórus és versmondó tevékenykedik. Felmerült bennünk, hogy kellene egy néhány napos keresztény fesztivált szervezni a városban – mondta dr. Várhelyi Krisztina, az Éltető Lélek Alapítvány elnöke.

– Próbaképpen csatlakoztunk tavaly az Ars Sacra Fesztiválhoz, mert az észak-magyarországi régióból nem szerepelt semmi a programkínálatukban. Eljött a fesztivál vezetősége is, hiszen a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) kulturális programját is ők szervezték. Ennek keretében pedig tartottunk egy nagyszabású szavalóversenyt. Továbbá Máger Ágnes bemutatta a műtermét saját tárlatvezetéssel, ahol festményei mellett a gondolkodását is meg lehetett ismerni.

A megyei események pontos helye és ideje a Miskolci Keresztény Szemle 68. számának mellékleteként, illetve az ars-sacra.hu portálon lesz elérhető.

– Már nyáron elkezdtük a szervezést, a termeket lefoglaltuk a MAB-székházban. Megegyeztünk Sebestyén Mártával is, aki örömmel vesz részt a Fagyöngy című kötetbemutatón, ahol Berta Eleonóra költeményei hangzanak majd el. Programsorozatunk egyik legérdekesebb állomása a Káin bélyege című opera bemutatója, ami Vihula Mihajlo és Utry Attila szerzeménye. A művet eddig csak Veszprémben mutatták be nagy sikerrel. Szeretnénk levetíteni a Kelemen Didák életéről szóló dokumentumfilmet is a nevét viselő miskolci fiúkollégiumban, ahol eddig ez nem valósult meg. Budapesten is tartunk majd egy filmbemutatót a jezsuita Párbeszéd Házában. A miskolci Versbarátok Körének az előadása a Legyél a béke követe! Ugyanezzel a címmel szervezünk nemzetközi szavalóversenyt is, amelynek a döntőjét október végére tettük. A felkészülési szakaszt beépítettük az Ars Sacra Fesztiválba. Máger Ágnes műterem-bemutatóját szintén megismételjük. Végül, de nem utolsósorban a szendrői templomfreskókat lehet megtekinteni, ahol dr. Lengyel Gyula atya, az erdőteleki Szent Kereszt felmagasztalása templom plébánosa Lélek-morzsák című könyvét mutatja be – sorolta dr. Várhelyi Krisztina.

(A borítóképen: Tavaly Máger Ágnes műhelylátogatásával csatlakoztak | Fotó: KI)