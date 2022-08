A sportkedvelők az elmúlt években már megszokhatták, hogy Kékesi Márton rendre nagyot dob. A huszonhat esztendős alpesi síző megjárta a 2018-as dél-koreai és a 2022-es kínai téli olimpiát, ahol a megnyitó ünnepségen a magyar zászlót vitte. Tagja a MOB sportolói bizottságának és a Testnevelési Egyetemen dolgozik, ott, ahol tanári diplomáját szerezte. Sportol, kutat és közéleti szerepet is gyakran vállal.

Három a magyar igazság

– A napokban Szöllősi Tamás kézdivásárhelyi politikus hívott meg az ottani Őszi sokadalomra – kezdte a bánkúti gyereknek becézett diósgyőri kiválóság. – A kerekasztal beszélgetésen a versenyeimről, az élményeimről, a phjongcshangi és a pekingi viadalok tapasztalatairól kérdeztek. Azt is feszegették, hogy híres ember, vagy inkább ismert sportoló vagyok-e? Elárultam, hogy bizonyos körökben tényleg ez vagyok, hiszen gyakran hívnak a televíziók, rádiók, sok interjút is adok, aztán nagy örömömre rendszeresen szerepelek az Észak-Magyarország hasábjain is, hiszen ne felejtsük, hogy ezer szállal kötődöm Borsod-Abaúj-Zemplén megyéhez. A családom Mályiban él. Kedvelem a csevegős műfajt, a nagyobb nemzetközi eseményeim után rendszeresen vendégül látnak a különböző iskolákban. Mindenhová boldogan megyek, és rendre hangsúlyozom, hogy nem olyan régen még a Diósgyőri Gimnázium padjait koptattam. Kézdivásárhelyen a vágyaimról is beszéltem: szeretnék indulni a 2026-os, Milánóban és Cortina d’Ampezzóban sorra kerülő téli olimpián. Úgymond beleférnék a mezőnybe, hiszen akkor még csak harminc éves leszek.