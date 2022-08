Áprilisban még szeszélyes időjárást jósoltak az országban, ennek ellenére az elmúlt évtizedek legszárazabb nyarát tudhatjuk magunk mögött. Az Országos Meteorológia Szolgálat (OMSZ) összesítéséből kiderül, hogy az idei július országos átlagban az 5-ik legmelegebb és 11-ik legszárazabb volt Magyarországon 1901 óta az előzetes adatok alapján, azonban a tavalyi nyár melegebb volt az ideinél.

Idén július 31-ig, hét hónap alatt országos átlagban is csak 207 mm csapadék hullott, amivel a legszárazabb első hét hónap 1901 óta. A szárazabb Alföldön sokfelé még nem éri el az idei csapadékösszeg a 150 mm-t, ami a szokásos mennyiség felét sem éri el, de a csapadékosabb Alpokalján is csak kevés helyen van 400 mm feletti érték.

Heti kilátások

„A következő napokban csapadékos időjárás várható az Észak-keleti országrészben, helyenként előfordulhat zápor, illetve zivatar is, amely szerdán is folytatódik elszórtan” – nyilatkozta a Borsod Online-nak Kókai Ádám, az Országos Meteorológia Szolgálat meteorológusa, aki azt is elmondta, hogy a hét közepétől fokozatos felmelegedés kezdődik a megyénkben.

„A felmelegedés mértéke, olyan 32 fokig kúszhat, amely részleges kánikulát okozhat, de tartós hőségre nincs sok esély” – hangsúlyozta a meteorológus, aki arra is rámutatott, hogy tartósabb kánikulára a jelenlegi adatok szerint, nincs kilátás Borsod-Abaúj-Zemplén megye tekintetében.