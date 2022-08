Hét-nyolc éves lehetett a fiam, ennek már 15 éve, amikor elvarázsolt az íjászat – mondta az Észak-Magyarországnak Bristyán László, a Atilla Sólymai Ónod Nyékládháza Hagyományőrző Íjász Egyesület elnöke. Szervezésükben immár 12. alkalommal szervezik meg az Ónodi Nyílröptető Viadalt. Minden évben augusztus harmadik vasárnapján van a verseny – vagyis az idén épp most szombaton – ilyenkor 120-130 íjász méri össze tudását, sokfelől érkeznek az országból az ónodi várba.

– Szabadidős, hagyományőrző sporttevékenységről van szó – írta körbe, mi jellemzi őket. Ónodi és nyékládházi alapítású a klub, de az edzéseikre többek között Miskolcról, Alsózsolcáról, Sajószögedtől is járnak íjászkodni vágyók.

Az ónodi versenyek mindig különlegesek, a versenyzőknek nemcsak az íjaik hagyományőrzők, hanem a ruháik is, olyan az öltözékük, mint amilyen a honfoglaló magyaroknak lehetett.

– Kaftán, ing, süveg, tarsolyok, csizma, tegezek – vette számba a ruhadarabokat Bristyán László, természetesen kutatómunka előzte meg az elkészítésüket, viseletkészítő mesteremberek varrják ezeket természetes anyagokból. A legtöbbjük jól szellőző lenvászon, sok minden pedig állatbőrből készül. Mintásak, népies motívumok díszítik őket, az ónodiak saját egyesületi egyenruhájukban állnak rajthoz a versenyükön.

Az évi ónodi versenyekre sokat készülnek a szervezők, és mindig valamilyen tematikára ráfűzve teszik érdekessé. Volt, amikor mesefigurák, volt, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia vagy épp a Rákóczi szabadságharc ihlette a szervezőket. Ez utóbbi egyébként is közel áll a szívéhez az ónodiaknak, hiszen 1707-ben a településen tartotta a fejedelem az országgyűlést.

– Az idei tematika kicsit vegyes lesz, tavalyról megmaradt néhány 2D-s és 3D-s cél, azokat is bevetjük – sorolta az elnök. – Lesz sok ügyességi feladat, amikor mozgó hengereket, korongokat, köteleket, ingó célt kell eltalálni a versenyzőknek, ez utóbbi például van, hogy egy liba. A háttérben a deresre húzott Ludas Matyi, őt kell megmenteni a pandúroktól, de Döbrögi is ott lesz a figurák között.

– A díszletet mind magunk festjük, készítjük, mint ahogy a díjak egy része is a kezünk munkája – mondta Bristyán László. Beavatott a verseny rejtelmeibe is. 21 célt kell eltalálnia a versenyzőknek, mindegyikre 3-3 alkalommal lőhetnek a nyilaikkal. A versenyzők hét kategóriában állnak rajthoz, az 5 év alatti minitől az 50 pluszos tiszteletreméltó hölgy és úr kategóriáig. Természetesen az íjászkodást ki is lehet próbálni a helyszínen.

Azt már Tarnóczi Józseftől, Ónod polgármesterétől tudtuk meg, hogy a vendégek is mindig szívesen időznek a helyszínén, emellett az ónodi várat is megnézhetik. A legizgalmasabb versenyszám az, amikor lufikra lőnek a versenyzők, azt mindig nagy érdeklődés övezi.