Az elmúlt években nagy utat járt be a Trizsi Ízek termékcsaládja, amely a természet adta, helyben készült finomságokra épül. A változatos ízvilágú szörpök és lekvárok közül most a Vadász termékcsalád került a figyelem középpontjába. A Nők Lapja által meghirdetett, interneten történő szavazással lezajlott versenyben végeztek a trizsiek az élen. Két termékkel is neveztek a versenyre, végül a hagyományos csipkebogyólekvár futott be annak ellenére, hogy a közönség a fehér csokis körtelekvárt is kimondottan kedveli.

Nagyot léptek

– Nem csupán helyben és a környező rendezvényeken, hanem országos szinten is igyekszünk minél szélesebb körben megismertetni a Trizsi Ízeket – fogalmazott a díj kapcsán Mácsi Istvánné, a település polgármestere. – Éppen ezért fut egy országos kampányunk, ennek során láttuk meg a Nők Lapja felhívását, amire szinte gondolkodás nélkül beadtuk a nevezésünket. Ebben a versenyben a közönség által leadott kedvelések számítottak, természetesen nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült az élen végezni ebben a kategóriában. Valamilyen szinten meglepetésnek tartom a győzelmünket, de természetesen hatalmas büszkeséggel tölt el. A verseny egészét tekintve a leadott szavazatokból arra lehetett következtetni, hogy az emberek visszatérnek a régi, közkedvelt ízekhez, az újdonságok valamelyest a háttérbe szorulnak a jól bevált finomságok mellett. Ez viszont valamilyen szinten a Trizsi Ízek számára is irányt mutat. Jelzi, hogy nem feltétlenül kell állandóan a termékpaletta bővítésén, színesítésén gondolkodni, a jól bevált és finoman elkészített lekvárokat és szörpöket is kedvelik a fogyasztók.

Csipke, víz, cukor

– A győztes termékünk kapcsán nem kell semmi különlegesre gondolni. Csipkebogyóból, vízből és cukorból készítjük a lekvárunkat, és beleteszünk egy nagy adag szeretetet is – folytatta Mácsi Istvánné. – Ugyan elektromos üstben főzzük ki, de az asszonyok addig a pillanatig mindent a két kezükkel csinálnak. A legsűrűbb szitán passzírozzák át, mivel a csipkebogyónak kevés a húsa, ezért sok kell belőle, hogy megfelelő mennyiséget tudjunk készíteni. A munkafolyamat nagyon időigényes, fárasztó, aprólékos, a csipkebogyót ezért szoktuk a lekvárok királynőjének is nevezni. Éves szinten 2000 üveggel készítünk belőle, ennek a nagyobb hányadát ősszel, de egy bizonyos mennyiséget fagyasztani is szoktunk, hogy év közben az utánpótlás is biztosítva legyen.

Őrzik a védjegyet

A verseny által a falu neve ismét bekerült az országos körforgásba, az eredményhirdetés után értelemszerűen rengeteg gratulációt kaptak. A csipkebogyólekvár mostantól egy éven keresztül viselheti a Food Awards 2022 védjegyet, amit természetesen a gömöriek szeretnének a lehető legjobban kihasználni.

– A magazin is promotálja a díjazottakat, de természetesen mi is igyekszünk a lehető legtöbb fórumon népszerűsíteni a termékeinket. A csipkebogyólekváron keresztül akár a többit is – tette hozzá Mácsi Istvánné polgármester. – Éppen ezért elindult egy webshopunk, Trizs mellett Aggteleken és Jósvafőn is jelen vagyunk, a partnereinken keresztül pedig a környező nagyobb városokban is elérhetőek a termékek. Hosszú évek óta keményen dolgozunk azért, hogy a szörpjeink és lekvárjaink révén minél többen megismerjék Trizst. Úgy érzem, hogy ez a munka az ilyen elismerések után lassacskán kezd beérni.

(A boírtóképen: Országos díjat nyert a trizsiek csipkebogyólekvárja | Fotó: ÉM-archívum)