Hatodik alkalommal rendezték meg a településen a népszerű Tócsni Fesztivált szombaton sztárfellépőkkel, a Berentei Művelődési Ház mellett található kastélykertben, teljesen ingyenesen. A rendezvény ötletgazdája a többszörös arany minősítéssel büszkélkedő Rozmaring Dalkör vezetője. Így a szervezési feladatok oroszlánrészét a dalkör vállalta magára, a Berentei Művelődési Ház támogatásával.

Minden korosztálynak

Délután kettőtől a dalkör tagja, Nemes Imre alapozta meg a hangulatot Jó ebédhez szól a nóta című szintetizátoros műsorával. Fél háromtól a Rozmaring Dalkör lépett föl idei sikerdalaival, háromtól Poór Péter és Rózsás Viktória, fél öttől László Attila, negyed hattól Gájer Bálint koncertezett. Este hatkor Radnai Erika és Rózsa Krisztián, a Miskolci Nemzeti Színház színművészei érkeztek. A műsort este héttől Kossuth Gergő produkciója zárta. Az utolsó két előadó a fiatalabb generáció ízlésének is megfelelő zenei stílust hozott.

Egyedülálló a környéken

– Eddig minden évben sikerrel tartottuk meg a Tócsni Fesztivált, amely egyedül két éve maradt el a pandémia miatt. Már első alkalommal, 2015-ben is hagyományteremtő céllal indítottuk el a kezdeményezést – mondta Demjén Gyula, a berentei Rozmaring Dalkör vezetője. – Mivel Berente 700 éves, ebben az évben nagyon sok rendezvény szerveződik, de ez kiemelt helyet foglal el közöttük. A községben ugyanúgy készítenek tócsnit a háztartásokban, mint más tájegységeken, nincs különösebb kötődése a helyi gasztronómiai hagyományokhoz. Viszont kedvelt étel különféle fesztiválokon. Eszembe jutott, hogy Berentén elindíthatnánk a hiánypótló Tócsni Fesztivált, amely az évek során kezdte kinőni magát. Először herőcefesztiválban gondolkodtam, de azt nehezebb lett volna megvalósítani. Ma már a környező településekről – Kazincbarcika, Miskolc, Sajószentpéter –, de még messzebbről is rendszeresen látogatják az eseményt.

Frissen sült a tócsni

Az adagokat gyorsan elkapkodták a vendégek, volt, aki még a családjának is vitt.

– Ahogy máskor is, a dalkör asszonyai már reggel nyolc órától sütötték helyben a tócsnit, amit néhányan lepcsánkának vagy krumplimackónak hívnak. A kezdeményezést teljes mellszélességgel támogatja a művelődési ház, amely az anyagiakat magára vállalta. A hozzávalókat ők szerezték be, és a sütés helyszínét is biztosították. A fesztivál délután egy-kettő körül kezdődött, addigra elegendő finomság készült. A Rozmaring Dalkör asszonyai munkaruhában léptek fel, hiszen utána még visszamentek a sütőlapok mellé. Minden résztvevő ingyen hozzájutott egy-két tócsnihoz, és a büfében üdítőt, ásványvizet árultak mellé. Idei sztárfellépőink első alkalommal színesítették a fesztivált, de nagyon élvezték a részvételt. Természetesen megkínáltuk őket is tócsnival – fejtette ki az ötletgazda.

(A borítóképen: Minden eddigi fesztiválon már reggeltől készült a tócsni | Fotó: olvasónk)