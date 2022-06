Madách Imre Az ember tragédiája című műve a Hámori Waldorf Iskola 12. évfolyama előadásának alapja. Az egész estés produkció szombaton délután 5-től látható a Csodamalom Bábszínházban.

– A Waldorf-iskolákba az elsőtől a 12. évfolyamig járnak a diákok, és minden évfolyamon a tanterv része a korosztálynak megfelelő drámaoktatás. Elsőben a körjátékokkal kezdjük, az érettségiző évfolyamra pedig már az egyéni megszólásokig jutunk el – mondta az Északnak Simonyi Zoltán, az iskola magyar–dráma tanára. Az intézmény régi hagyománya, hogy a diákok a 12. évfolyam végén Waldorf-érettségit tesznek. Ez egyrészt áll egy egyéni művészeti projektből, valamint egy másikból, ami a szociális kompetenciát méri, ez egy közösen előadott dráma. Három héten át készülnek rá a diákok, amelynek alapját – ez a végzősök választása – az idén Madách műve adta. Már „új” címe is mutatja egyediségét: A zemberiség oskolája.

Ádi és Évi

– Az ember tragédiáját dolgoztuk fel, de úgy próbáltuk megalkotni, hogy az osztály élete is benne legyen – magyarázta lapunknak a pedagógus. Megtudtuk, a diákok improvizációit figyelembe véve ő fésülte össze a szöveget. – Az eredeti mű főszereplői Ádám és Éva, itt Karinthy paródiája után Ádi és Évi. A kezdetén beíratják őket a Waldorfba, a zemberizmus oskolájába. A Waldorf-iskola oktatásának lényege, hogy a 12 év alatt az emberiség kultúrtörténeti korszakait is bejárják a diákok, ezek az osztályszintek megfeleltethetők a Madách-mű szintjeivel.

Például amikor negyedikesek voltak, részletezte Simonyi Zoltán, a szüleik adtak elő nekik egy paradicsomjátékot, most ez is előjön, de most ők játsszák a szüleiket. Vagy amikor a Waldorf-iskolák által szervezett olimpián részt vesz az iskolarendszer összes ötödikese, az szintén visszaköszön a darabban az athéni színben. Azaz nemcsak az emberiség történetét, hanem Ádi és Évi felnövekedését is megismerhetjük az előadásból.

– Csütörtökön volt a premier, és nagy sikert aratott. Örülünk, hogy újra bemutathatjuk immár nagyobb közönségnek – jegyezte meg a pedagógus. Hozzáfűzte: a mostani tizenévesekről, a Z generációról szóló mű született. A mai kor kihívás elé állítja őket, és mindez, a környezetszennyezés ügye, a társadalmi feszültségek mind-mind visszaköszönnek az előadás során. Ami nemcsak nekik, hanem mindenkinek szólhat.

(A borítóképen: A Hámori Waldorf Iskola végzős osztálya)