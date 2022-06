– Azért is fontos problémakör a féregtelenítés, mert míg az egyes vakcinázások csak a kutya egészségét szolgálják – kivéve a veszettség elleni oltás –, a fonalférgek, galandférgek az embert is megfertőzhetik – hangsúlyozta dr. Pál Petra kamarai specialista, a Miskolci Állatkórház állatorvosa. – Ezért is érdemes odafigyelni a kutyusok, de a cicák esetében is, ám úgy látjuk, a gyakorlatban ez kicsit háttérbe szorul – tette hozzá.

Oltáskor mindig adnak

A kötelező oltásokkor mindig adnak féreghajtót az oltás mellé, de sajnos ez általában nem elegendő. A kölyökállatok féreghajtási protokollja is sokkal gyakoribb féreghajtást ír elő, illetve felnőtt korukban is sokkal gyakrabban kellene, mint alapvetően az embereknek eszébe jut – hívta fel a figyelmet a szakember.

– Én azt szoktam javasolni, hogy a kölyökállatok esetében – ha nálunk születik az állatka – már kéthetes koruktól minden második héten kellene féreghajtani őket egészen három hónapos korukig.

Három–hat hónapos kor között azt szokta javasolni a szakorvos, hogy havonta végezzék el, a felnőtt állatokat pedig negyedévente szükséges féreghajtani. Valójában nem bonyolult a művelet, hiszen vannak olyan tabletták, amelyek már ízesítettek, és nagyon szívesen elveszik a kisállatok.

Kihívás a tabletta bevétele

– A cicák esetében időnként kihívást jelent a tabletta bevétele, ezért már vannak olyan nyakra csepegtethető cseppek, amelyek a legtöbb férgesség ellen működnek. Ez azért is jó, mert ezek a szerek sokszor kombináltak, bolha ellen is védik ezeket a cicákat. Ez egy kettős védelem, mert nagyon gyakran a bolhák köztigazdái, hordozói lehetnek a féreglárváknak, és azzal, hogy bolhás lesz az állatkánk, a férgességet is behozza akár a lakásba is. Van olyan férgesség, amely akár az állat életét is veszélyezteti. Főleg fiatal cicáknál az orsóférgesség szokott veszélyes lenni, nagyon hamar legyengíti a fiatal szervezetet – de ez az idős állatokra is vonatkozik –, nagyon masszív férgesség esetén, amely akár évek óta fennáll, annak a kihajtása sem egyszerű, sokszor kórházi ellátást igényel, mert az elpusztult férgek sokkos állapotot idéznek elő a kutyusoknál és a cicáknál a féreghajtást követően, ezért különösen fontos a megelőzés ebben az esetben is. Fontos megjegyezni, hogy nem kell férget ürülni lássunk, lehet férges úgy az állat, hogy nem látszik a bélsárban, hiszen ezeknek a férgeknek nem célja távozni belőlük, csak akkor távoznak, amikor annyira elszaporodtak, hogy már nem férnek el – fogalmazta meg a szakorvos.