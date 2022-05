Eleinte maga a tulajdonos készítette a pizzát és végezte a kiszállítást. Ma négy főállású munkatárs dolgozik az étteremben. Ezt az tette lehetővé, hogy folyamatosan növekszik a forgalmuk, az első évhez képest mostanra megháromszorozódott a bevétele a vállalkozásnak – meséli a tulajdonos. A Pizza del Fiore olasz étterem, melynek étlapján húszféle pizza és nyolcféle olasz étel található. „Frissensülteket, gyorséttermi és hagyományos éttermi fogásokat nem tartunk az étlapon, aki ilyet szeretne, a városban sok helyen találhat kedvére valót. Arra viszont büszkék vagyunk, hogy vendégeink visszajelzése és a szaksajtó véleménye alapján elmondhatjuk, hogy a legjobb pizza nálunk található a városban. Jó hírünk túljutott a város határán is: a facebookos követőink száma közelíti a 7000 főt és nagyon sok sátoraljaújhelyi, debreceni és nyíregyházi törzsvendéget is köszönthetünk nap mint nap.” -közölte a tulajdonos.

Hajdu Imre szerint népszerűségük titka, hogy ragaszkodnak a minőséghez és ragaszkodnak a receptúrákhoz. Mint mondja, legalább húsz dolgot tud felsorolni, amitől a pizza pizza lesz és nem csak egy kör alakú kelt tészta. Ezek közül a legfontosabbak: „Használjunk jó minőségű pizzalisztet. Kevés élesztőt dagasszunk a tésztával, illetve kelesszük sokáig (egy, kettő vagy akár három napig) és hideg helyen a pizzának valót.

Különleges az étterem enteriőrje is, könyvespolcok veszik körül a vendégeket. Mi több, a pizzériában könyvet is lehet vásárolni, hiszen helyben értékesítik a tulajdonos sajátos stílusú és látásmódú, ’Száz éves történetek’ című könyvének első és második kötetét is.