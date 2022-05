Két év kihagyás után idén újra megrendezték a Szakma Sztár Fesztivált, ahol országos szinten szakmájuk legkiválóbbjai versenyeznek egymással április végén. A megmérettetésen a Miskolci Szakképzési Centrum három iskolájának egy-egy tanulója képviselte Miskolc városát és a megyét. A Szakma Sztár Fesztiválon megrendezett Szakma Kiváló Tanulója Versenyen az első fordulóban írásbeli feladatokban kellett tudásukat bizonyítani a diákoknak, míg a középdöntőben már a gyakorlatban is megmérettettek.

Az elődöntőből területi szinten öt szakmában tíz diák jutott a középdöntőbe. Végül három miskolci diák bizonyult a legalkalmasabbnak, hogy tudásukról a döntőben is számot adjanak. A fodrászszakma kiválósága lett és első helyezést ért el Bökös József, aki a Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diákja; felkészítő tanára, mestere Pataki Zsuzsi.

Kiélheti kreativitását

Az első kör egy írásbeli teszt, ahol hetven százalék fölötti eredményt kell produkálni, hogy a diák bejuthasson az országos válogatóba, vagyis a középdöntőbe. Az országos válogatóba nagyjából tízen kerültek be a közel hatszáz fodrásztanulóból, és onnan hatan kerültek az országos döntőbe, vagyis a harmadik fordulóba. Ennek a végső fordulónak lett a nyertese Joci – mondta Pataki Zsuzsi mesterfodrász. Már a Szemerében is tanára volt, és közel egy éve a szakmai gyakorlatát is nála tölti, illetve ma már kollégák is, hiszen Joci mesterének fodrászüzletében dolgozik. A fiatal felnőttképzésben vett részt, érettségi után választotta a fodrászszakmát, ami egy hirtelen ötlet volt, de tulajdonképpen már régóta dédelgetett álom. Felvették ugyanis a Miskolci Egyetem Földtudományi Karára, ahol végül nem kezdte meg tanulmányait, hanem átjelentkezett a Szemerébe. A középiskola 11. osztályában jött először a gondolat, hogy fodrász lesz, és azóta sem hagyta nyugodni.

Szigorú feltételek

A döntést nem bánta meg, jól érzi magát ebben a közegben. Mondhatni megtalálta a helyet, ahol boldog – hangsúlyozta Bökös József (Joci). Korábban inkább a férfihaj érdekelte, de a versenyre való felkészülés ideje alatt megkedvelte a női hajjal való munkát is. Sokkal több lehetőség van benne, kreatívabb ötleteket lehet megvalósítani – tudtuk meg.

A háromnapos versenyen különböző feladatokat kellett megoldani. Az első napon férfi divatfrizura elkészítése és egy női hajvágás volt. A második napon egy teljes női frizura (vágás, festés, szárítás), az utolsó napon pedig egy konty megalkotása volt a feladat. A modellt (babafejet) és az alapanyagokat a versenyzőknek kellett maguknak biztosítani. A zsűri tagjai a szakma neves képviselői voltak: Hajas László, Széchenyi István és Váradi Kati, aki egyébként borsodi születésű mesterfodrász. Joci szülei is nagyon büszkék az elért eredményére. Ő maga azonban először el sem akarta hinni, hogy valóban ő lett szakmája legjobbja. Habár bízott a sikerben, mégis váratlanul érte, amikor kimondták az eredményhirdetéskor a nevét, hiszen az első helyre nem számított – mesélte.

A most megméretett tanulók már az új képzési rendszer szerint vizsgáztak, hiszen a verseny egy előrehozott vizsga volt tulajdonképpen – fogalmazott Pataki Zsuzsi. Az új szempontok szerint már nemcsak magát a létrehozott produktumot értékelik, hanem a környezettudatos látásmódot és technikák alkalmazását, illetve a balesetvédelmi és egészségügyi szabályok betartását. Ezeknek egyszerre meg kellett felelni a munkavégzés közben. Hiszen bármilyen hibáért büntetőpont járt. Ha lecsöppen egy csepp víz vagy festék, azt azonnal fel kell törölni. Ha például a fésű esik le, azt pedig fertőtleníteni kell, de a padlót is, ahová érkezett. Illetve a víz- és hajfestékpazarlást sem nézték jó szemmel a zsűri tagjai – hangsúlyozta a mester. – Ezzel a fajta megszállottsággal és szakmai alázattal nagyon ritkán találkozik az ember, ami Jocit jellemzi. Egy 20 éves fiatalembertől egészen elképesztő a szakma iránti elkötelezettség ilyen formája – emelte ki Pataki Zsuzsi. Hamar megtalálták a közös hangot, és rendkívül jól funkcionálnak együtt mint tanár és tanítványa.

A szakma szépségei

Joci szerint az a legszebb ebben a szakmában, hogy sokféle kapcsolatot ki lehet építeni. Ráadásul a miskolci szalonban, ahol dolgozik, nem csak a vendégekkel, de a kollégákkal is nagyon jó viszonyt ápolnak. Megértő, kedves emberek veszik körül – hangoztatta a fiatal fodrász. A legjobb motiváció a munkában pedig az az elégedett mosoly, amit a vendég arcán lát, amikor elkészül a megálmodott frizura. Azzal, hogy megnyerte a versenyt és a kezében van a szakma sikeres elvégzését igazoló bizonyítvány, még nem teheti szét a kezeit. A fejlődés folyamatos tanulással és gyakorlással érhető csak el. Az ifjú tehetség a közeljövőben egy precíziós hajvágó tanfolyamon vesz majd részt, illetve újabb megmérettetésre is készül, amely már nemzetközi színtéren lesz. Nagyjából úgy kell elképzelni, mint egy olimpiát, ahol az országok is versenyeznek egymással. Erre egy szakmai stáb készíti majd fel Jocit, és addig az angoltudását is fejleszteni kell, de ehhez még jó pár hónap áll a rendelkezésére.

(A borítóképen: Pataki Zsuzsi és Bökös József hamar megtalálta a közös hangot | Fotó: Bujdos Tibor)