– A zene és a cukrászat úgy hozható össze, hogy mindkettő művészet – mondja Halász Zsuzsa, akinek legújabb alkotása bekerült a Magyarország Tortája 2022 elődöntőjébe. – Amikor ezt megtudtam, el se hittem, de most már úgy vagyok vele, hogy mindent bele! Igyekszem, hogy idén mi érdemeljük ki ezt az előkelő címet – teszi hozzá a szerencsi KisHalász Cukrászda cukrásza.

Halász Zsuzsa úgy lett zenepedagógusból cukrász, hogy férjhez ment Halász Tamáshoz, a nagy múltú szerencsi Halász Produkt Kft. ügyvezetőjéhez, akitől és anyósától aztán kitanulta új mesterségét, amelyben művészi hajlamát, alkotási vágyát ugyanúgy ki tudja élni, mint a zenében.

A környék javaiból

A KisHalász Cukrászda története során most indult először a versenyen, melynek ötlete még tavaly decemberben fogalmazódott meg Halász Zsuzsában, attól a vágytól vezérelve, hogy készítsen egy maradandó, a térségre jellemző finomságot. A környéken megtermett gyümölcsökből és növényekből válogatva, úgymond a térség ízeit felvonultatva, szép lassan kialakult a Hegyaljai mámor receptúrája. A torta alapanyagai között találjuk a vidék jellemző szőlőjét, egy kis sárga muskotály bort, bodzát, egy kis pekándiót és egy kis fehér csokoládét.

– Először másik bort választottam, mivel azonban a sárga muskotály a kedvenc borom, muszáj volt belecsempésznem, de a bodza is később került az alapanyagok közé – idézi fel a kezdeteket Halász Zsuzsa.

– Nagyon sok variációt kipróbáltam, mire előjött az az ízvilág, ami nekem is, és másoknak is tetszett, és amit aztán már csak finomítani kellett, hogy a versenykiírás minden kritériumának megfeleljen a sütemény – emlékezik vissza az ötletgazda. A főbb kritériumok pedig a következők: A torta csak természetes alapanyagokból készülhet. Ennek megfelelően semmiféle adalékanyagot, mesterséges festéket és aromát nem lehet felhasználni sütéséhez, minimum 40 százalékban tartalmaznia kell piskótát, és a díszítéssel együtt nem lehet 8 centiméternél magasabb.

– Két hónapig kísérleteztem, variáltam, finomítottam, és körülbelül 30 alkalommal készítettem el, míg végül kialakult a versenyre szánt torta, amelybe mindenkinek a véleménye belekerült. Az alapanyagok összeállításánál a kritikák mellett figyeltem arra is, hogy azok is finomnak találják a tortát, akik nem szeretik a bort vagy a túl édeset. Igyekeztem egy kis frissességet is belevinni, így került bele egy kis citrom is. Ami azonban a legnagyobb nehézséget okozta, az a torta nevének a kitalálása volt. Végül Szerencsről kapta a Hegyalja, a borról a mámor nevet – fogalmaz a cukrász.

A Hegyaljai mámor. Fotó: olvasónk

A Magyarország Tortája versenyt idén tizenhatodik alkalommal hirdette meg a Magyar Cukrász Ipartestület. A szakmai zsűri háromfordulós értékelés után hirdeti ki a győztest. Az első körben az anonim nevezett tortákból választotta ki a zsűri az 5 jelölt tortát, ezeket a második körben újrakóstolják, és javaslatokat tesznek azok tökéletesítésére. Ez a forduló április végén lesz.

A döntőben a tortákat a zsűri jelenlétében, az ipartestület tanműhelyében kell majd elkészíteni a versenyzőknek, ahol a zsűri ismét meghatározott jellemzők szerinti pontozással választja majd ki a győztes tortát, amelyet augusztus elején ismerhet meg a nagyközönség, és az augusztus 20-i ünnepségeken kóstolhat meg először. Ezt követően pedig az ország több száz cukrászdája árusítja majd.

(A borítóképen: Halász Zsuzsa (középen) az elődöntőben. Fotó: olvasónk)